Yasa dışı üretim yapılan imalathanede hepsi ele geçirildi! Batman'da düğmeye basıldı; 4 kişi yakalandı

Yasa dışı silah kaçakçılığı ve silah ticareti için Batman'da düğmeye basıldı. Yasa dışı silah üretiminin yapıldığı silah imalathanesinde ele geçirilenler dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu şu sözlerle duyurdu:

"Batman’da Yasa Dışı Silah Kaçakçılığı ve Silah Ticaretine yönelik düzenlenen “MERCEK-18” operasyonunda; 21’inin imalatı tamamlanmış, 100’ü ise imal edilmeye hazır hale getirilmiş toplam 121 ruhsatsız tabanca ve çeşitli tabanca parçaları yasa dışı silah üretiminin yapıldığı bir silah imalathanesinde ele geçirildi. 4 şüpheli yakalandı."



Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





