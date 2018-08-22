HABER

5 bin yıllık tuz mağarasına yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 17:07 | Son Güncelleme

Hititler döneminden beri kullanılan Tuz Mağarası, Kurban Bayramı tatilini değerlendiren vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor

Çankırı'da Hititler döneminden beri kullanılan Tuz Mağarası, bayramda ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

İl merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve yıllarca yapılan üretim sonucu içinde birçok galeri oluşan yerin 150 metre altındaki mağara, astım, bronşit, akciğer hastalıklarının tedavisinin yanı sıra sanatsal faaliyetlere de ev sahipliği yapıyor.

Hititler'den kalan yaklaşık 5 bin yıllık tuz mağarasının turizme kazandırılması için Çankırı Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar devam ediyor.

Bayram tatilini değerlendiren vatandaşlar da mağarayı ziyaret ediyor.

Çankırı Belediyesinde görevli heykeltıraş Sefer Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mağarada kaya tuzu üzerinde Çankırı tarihini yansıtan sembolik figürlerin yer aldığını söyledi.

Mağaranın belediye tarafından yapılan restorasyonunun devam ettiğini anlatan Oruç, ''Vatandaşın ilgisinin yüksek olması nedeniyle geçici süreliğine mağarayı ziyarete açtık. Bayramda insanlar yoğun şekilde burayı gezmeye geliyor.'' dedi.

İçeride çok sayıda eserin de yer aldığını dile getiren Oruç, ''Tuz Mağarası'nda tuzdan heykellerin yanında çeşitli hayvan fosilleri de bulunuyor. Orhun Abideleri'nin tuzdan heykelleri var. Gelenler içerideki eserleri çok beğeniyor.'' diye konuştu.

Ziyaretçilerden Ferhat Kabasakal da İstanbul'dan tatil için Çankırı'ya geldiğini belirterek, "Akrabalarım burayı çok övdü, biz de görmek istedik. Ailecek geldik. Beklentimizin çok üstünde bir yer olduğunu gördüm. Çok güzel dizayn edilmiş. İçerisindeki sanatsal eserlerin hepsi de çok güzel. Çankırı Belediyesine bu hizmeti bize sunduğu için teşekkür ederiz.'' ifadesini kullandı.

PARTNERPetrol kralının araba koleksiyonu dudak uçuklatıyor!Petrol kralının araba koleksiyonu dudak uçuklatıyor!
Kuzey Ege'ye rezervasyonsuz gelen tatilciler açıkta kaldıKuzey Ege'ye rezervasyonsuz gelen tatilciler açıkta kaldı
Şırnak'ta öldürülen 2 PKK'lı, örgütün 'sözde' halkla ilişkiler sorumluları çıktıŞırnak'ta öldürülen 2 PKK'lı, örgütün 'sözde' halkla ilişkiler sorumluları çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çankırı Kurban Bayramı tatili tuz mağarası

En Çok Okunan Haberler

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

Trump'dan flaş karar! Avrupa Birliği'ne de ek vergi koyuyor

Trump'dan flaş karar! Avrupa Birliği'ne de ek vergi koyuyor

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Edin Visca Fenerbahçe'ye gidiyor

Edin Visca Fenerbahçe'ye gidiyor

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.