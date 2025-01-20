5 dakikada ışıl ışıl oluyor: Deterjansız çatal kaşık bıçak parlatma yöntemi!

Evde en çok kullanılan mutfak gereçlerinden biri olan çatal kaşık bıçaklarda zamanla lekeler oluşabiliyor. Sık kullanım nedeniyle ortaya çıkan leke ve kararmalar yıkansa da çıkmayabiliyor. Tam da bu noktada uygulayabileceğiniz basit temizleme yöntemi ile çatal kaşık ve bıçakları ilk günkü gibi parlatabilirsiniz.

ÇATAL KAŞIK BIÇAK PARTLATMA YÖNTEMİ

Geniş bir kabının içerisine bir kaşık karbonat, bir su bardağı beyaz sirke ve bir miktar sıcak suyu koyalım. Karışımın içerisine çatal kaşık ve bıçaklarımızı koyalım ve 5 dakika kadar bekletelim. Daha sonra durulayıp kurulayalım.

Eğer hala geçmeyen bir leke varsa süngeri karbonata batırıp hafif hareketlerle ovalayabilirsiniz.