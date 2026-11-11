Kapı eşiğine sirke püskürtün! Bu yöntemi deneyen vazgeçemiyor

Evlerde yiyecek ve su arayan karıncalar, genellikle belirli güzergahları takip ederek hareket ediyor. Bu böcekler, diğer karıncaların da aynı yolu bulabilmesini sağlayan feromon adı verilen kimyasal sinyaller bırakıyor.

Kapı girişine ve karıncaların geçtiği yüzeylere uygulanan seyreltilmiş sirke karışımı, bu kimyasal izlerin temizlenmesine yardımcı olabiliyor. Böylece karıncaların aynı güzergâhı takip etmesi geçici olarak zorlaşabiliyor.

Minnesota Üniversitesi Uzantı Hizmetleri (University of Minnesota Extension) de sirke ve su karışımının bazı haşere izlerini temizleyebildiğini ve karıncaların hareketlerini geçici olarak kesintiye uğratabildiğini belirtiyor.

Bu yöntemin etkisi sınırlı. Karıncaların tamamen ortadan kaldırılması için yuvalarının tespit edilmesi ve gerektiğinde doğrudan yuvaya yönelik mücadele uygulanması gerekiyor.

BEYAZ SİRKENİN EV TEMİZLİĞİNDE BAŞKA FAYDALARI DA VAR

Beyaz sirke, yalnızca karıncaların bıraktığı izleri temizlemek için değil, bazı ev temizlik işlemlerinde de kullanılabiliyor. Georgia Üniversitesi Kooperatif Yayım Birimi'nin (University of Georgia Cooperative Extension) temizlik rehberinde sirke, belirli kullanım alanlarında bazı ticari temizlik ürünlerine alternatif olabilen hafif asidik bir madde olarak tanımlanıyor.

Sirkenin ev temizliğindeki öne çıkan kullanım alanları şöyle sıralanıyor:

Bazı yüzeylerdeki kirleri temizleme: Asidik yapısı sayesinde belirli kalıntıların ve kirlerin giderilmesine yardımcı olabiliyor.

Temizlik ürünlerine alternatif olma: Malzemeyle uyumlu yüzeylerde bazı günlük temizlik işlemlerinde kullanılabiliyor.

Ekonomik temizlik seçeneği: Kolay ulaşılabilen beyaz sirke, suyla seyreltilerek farklı temizlik amaçlarıyla değerlendirilebiliyor.

Karınca izlerini geçici olarak bozma: Özellikle giriş noktalarında karıncaların takip ettiği yolların temizlenmesine yardımcı olabiliyor.

KAPI GİRİŞİNE SİRKE NASIL UYGULANIR?

Karıncaları uzaklaştırmaya yardımcı olmak için evin her yerine sirke püskürtmek gerekmiyor. Öncelikle böceklerin hangi noktadan içeri girdiğini belirlemek ve yalnızca bu güzergâhları temizlemek yeterli oluyor.

Uygulama için şu adımlar izlenebiliyor:

Sirke ve suyu karıştırın: Beyaz sirkeyi suyla seyrelterek hafif bir temizlik karışımı hazırlayın.

Yüzeyi silin: Karışımı doğrudan her yere püskürtmek yerine bir beze uygulayın. Karıncaların geçtiği ve temizlenmeye uygun yüzeyleri bu bezle silin.

Çatlakları kontrol edin: Karıncaların eve girmesine imkân veren açıklıkları tespit edin.

Yiyecek kalıntılarını temizleyin: Kapı çevresinde yiyecek kırıntısı bırakmayın ve gıdaları kapalı kaplarda muhafaza edin.

Minnesota Üniversitesi'nin rehberinde ayrıca karıncaların giriş yaptığı çatlakların kapatılması, yuva oluşumunu destekleyebilecek malzemelerin uzaklaştırılması ve eve temas eden dalların budanması öneriliyor.

Sirke uygulaması, karıncaların takip ettiği yolları geçici olarak bozabilen tamamlayıcı bir temizlik yöntemi olarak değerlendiriliyor. Kalıcı sonuç için böceklerin yuvalarının ve eve giriş noktalarının belirlenmesi önem taşıyor.