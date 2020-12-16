5 farklı maya maskesi tarifi! Tüm cilt sorunlarını kökünden hallediyor

B1 vitamini: Cilt lekesi ve güneş yanığını yok etmede oldukça etkilidir. Ayrıca yaşlanma karşıtı tüm kremlerin içinde B1 vitamini bulunur. B2 vitamini: Dermatit ve egzama tedavisi için üretilen kremlerin içinde bulunur. Cildin yenilenmesini sağlar. B3 vitamini: Hem cilt hem de saç bakımında oldukça tercih edilen bir vitamin türüdür. Sivilce oluşumunu önler, sivilce izlerini geçirir. Cildin daha pürüzsüz olmasını sağlar. B6 vitamini: Eksikliğinde ciltte kuruluk ve pullanma görülür. Maya maskesi düzenli olarak uygulandığında B6 vitamini sayesinde cilt nem kazanır, kuruluk ortadan kalkar. Potasyum: Eksikliğinde cilt kuruluğu ve pullanma görülür. Cilde nem katan ve yaşlanma etkilerini geciktiren bir mineraldir. Folik asit: Antioksidan içermesi sebebiyle cildin bakterilerden ve toksinlerden arınmasını sağlar. Düzenli olarak maya maskesi uygulandığında cilt temizlenmiş ve pürüzsüz bir hale gelmiş olur.

Cilt bakımı için kullanımının yanı sıra saça maya maskesi uygulamak da oldukça yararlı ve sıkça tercih edilen bir yöntemdir. İçindeki bileşenler sayesinde saçı dış etkenlere karşı korur. Yağlanmanın, cansızlığın ve solgunluğun önüne geçer.

Hücrelerin yenilenerek cildin onarılmasına oldukça katkı sağlayan maya maskesi, hem kuru hem de yağlı cilt tiplerine uygulanabilir. Aynı zamanda cilde nem katar, nemlendirirken yağ dengesini de korur. Cildi derinlemesine temizleyerek akne oluşumunu engeller.

MAYA MASKESİ TARİFLERİ

1. Cilt lekelerine karşı maya maskesi

Cilt lekelerinin görünümünü azaltmak için uygulanan bu maske için 1 yemek kaşığı su, 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı yaş maya gerekiyor.

Öncelikle yaş mayayı suda eritin, ardından karbonat ekleyip karıştırın. Masaj yaparak yüzünüze yedirin ve 10 dakika bekletin. Ardından suyla durulayabilirsiniz.

2. Yağlı ciltler için yaş maya maskesi

Cildin yağ dengesini sağlamak ve fazla yağlardan kurtulmak için bu tariften faydalanılabilir. Bu tarifin hazırlanabilmesi için 2 tatlı kaşığı yaş maya ile 2 tatlı kaşığı limon suyu gerekiyor.

Mayayı limon suyunun içerisinde eritin ve güzelce masaj yaparak yüzünüze uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra cildinizi yıkayarak durulayın. Bu maskenin ayda 2 kez uygulanması önerilir.

3. Kuru ciltler için yaş maya maskesi

Ciltteki pullanmanın, aşırı kuruluğun önüne geçip cilde nem kazandırmak için bu maske tarifi tercih edilebilir. Gerekli olan malzemeler 1 tane yumurta, 1 tane yaş maya ve 1 tane E vitamini kapsülüdür.

Tüm malzemeleri cam bir kasenin içerisinde karıştırdıktan sonra hazır hale gelen maskeyi masaj yaparak yüzünüze uygulayın. Maskeyi 10-15 dakika yüzünüzde beklettikten sonra yıkayarak cildinizi maskeden arındırın.