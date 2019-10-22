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5 KİŞİLİK HIRSIZLIK ŞEBEKESİ KISKIVRAK YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 09:28 | Son Güncelleme

MANİSA'dan İzmir'e günübirlik gelerek birçok ilçede hırsızlık yapan 5 kişilik şebeke, İzmir polisinin teknik ve fiziki takibi sonucu kıskıvrak çökertildi.

MANİSA'dan İzmir'e günübirlik gelerek birçok ilçede hırsızlık yapan 5 kişilik şebeke, İzmir polisinin teknik ve fiziki takibi sonucu kıskıvrak çökertildi. Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şebekenin kullandıkları otomobilde yapılan aramalarda da 10 bin lira değerinde ziynet eşyası ile hırsızlık yaparken kullandıkları plastik aparat ele geçirildi.

İzmir Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 kişilik bir şebekenin Manisa'nın Salihli ilçesinden günübirlik İzmir'e gelerek birçok ilçede hırsızlık yaptığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, söz konusu şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı. Hırsızlık amacıyla yine günübirlik olarak İzmir'e gelen şebekeyi takip eden ekipler, şüphelilerin kullandığı güzergâhı kapatarak denetim noktası oluşturdu. Şüphelilerin bulunduğu otomobili belirleyen ekipler, denetim noktasında şüpheli aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda emniyet kemerinin iç kısmının bölüme saklanmış çorap içerisinde 10 bin lira değerinde ziynet eşyası ile kapı kilitlerini düşürmek için kullanılan plastik aparat ele geçirildi.

Operasyonda, otomobilde bulunan ve daha önce hırsızlıktan kayıtları olduğu tespit edilen Aykut A. (24), Hakan A. (38), Niyazi Ö. (55), Filiz P. (41) ve Ayşe A. (23) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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