HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 5 Mayıs 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula

5 Mayıs 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 23:25 | Son Güncelleme

Süper Piyango oyununun 5 Mayıs 2020 çekilişi yapıldı. Çekilişte 500 bin liralık büyük ikramiye "173444" numaralı bilete isabet etti. İşte MPİ 5 Mayıs 2020 Süper Piyango bilet sorgulama ekranı...

5 Mayıs 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde, 500 bin liralık büyük ikramiye "173444" numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte 10 bin liralık ikramiyenin isabet ettiği biletlerin numarası "016269", "161731", "226986", "407355", "739181" olurken, amorti kazanan rakamlar "4" ve "5" olarak belirlendi.

SÜPER PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi'nin yeni şans oyunu Süper Piyango... Çeyrek, yarım ve tam bilet ayrımı yapılmayan yeni piyango oyununda biletler 3 TL’den satılıyor.

SÜPER PİYANGO NASIL OYNANIR?

Süper Piyango, her gün çekilişi yapılan (ikramiye kazandıran) ve sonuçları günlük ilan edilen bir şans oyunudur. Bilet satışı her gün saat 22:30 'da başlayan ve ertesi gün akşam saat 21:30'da sona eren Süper Piyango oyununda, yine her gün yapılan çekiliş (kura) ile kazananlar belirlenir.

SÜPER PİYANGO ÖZELLİKLERİ

Her gün 1 kişi 500 bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazanacak
1 kişi 50 bin TL teselli kazanırken, 3 TL’lik amortiler de olacak
Günün kazananları her gece saat 22:15’te yapılacak olan çekilişle belirlenecek
Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak
Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak
Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak
Süper Piyango’da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek
Süper Piyango 6 top üzerinden çekiliş yapılacak

MYNET ŞANS OYUNLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Her yerde aranıyordu denizden cesedi çıktıHer yerde aranıyordu denizden cesedi çıktı
'Keşke öncelik AVM’ler olmasaydı''Keşke öncelik AVM’ler olmasaydı'
Acımasız virüsün son kurbanı 29 günlük bebek olduAcımasız virüsün son kurbanı 29 günlük bebek oldu

En Çok Okunan Haberler

ÖSYM Başkanı'ndan YKS açıklaması

ÖSYM Başkanı'ndan YKS açıklaması

Nur Yerlitaş'ın mezarında yaptığı paylaşımla tepki çekti

Nur Yerlitaş'ın mezarında yaptığı paylaşımla tepki çekti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de son durum

Altına yatırım yapanlar dikkat!

Altına yatırım yapanlar dikkat!

Kırıkkale Valiliği: Sıfırlanan vaka sayısı 1 günde artış gösterdi

Kırıkkale Valiliği: Sıfırlanan vaka sayısı 1 günde artış gösterdi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Flaş YKS ve TYT açıklaması! Baraj düşürüldü, süre uzatıldı

Flaş YKS ve TYT açıklaması! Baraj düşürüldü, süre uzatıldı

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Hıdırellez'de neler yapılır, nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez'de neler yapılır, nasıl dilek tutulur?

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Diğer Haberler
THY'nin normalleşme planı belli oldu

THY'nin normalleşme planı belli oldu

Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?

Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?

Fethullah Gülen’in yeğenine tahliye

Gülen’in yeğeni tahliye edildi

Bilim Kurulu Üyesi Füsun Eyüboğlu: Keşke AVM'ler daha geç açılsa

'Keşke öncelik AVM’ler olmasaydı'

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Taziye çadırı kurulmasına izin veren muhtar görevden alındı

Akılalmaz olay! Yasağa rağmen taziye çadırı kuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.