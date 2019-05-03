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5 Mayıs Boğa burcunda yeni ay!

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 02.05.2019 23:13 | Son Güncelleme

Güzel etkileri de beraberinde getiren bu yeni ayda bizleri neler bekliyor?

5 Mayıs Boğa burcunda yeni ay!

5 Mayıs Pazar Türkiye saatiyle 01:45’te 14 derece Boğa burcunda yeniay meydana geliyor. Yeni aylar bize eskiyi arkamızda bırakma ve yeniye yer açmak için çok güzel fırsatlar sunar. Boğa burcundaki bu yeni ay hangi konularda bizi harekete geçiriyor olacak? Her zamanki gibi tek tek analiz edelim.

Öncelikle 14° Boğa burcunda meydana gelecek olan yeniay hem maddi konularda hem de ilişkiler konusunda yeni başlangıçlar için olumlu destek verecek. Gelirinizi arttırmak istiyor ama mevcut işinizden de bir türlü kopamıyor musunuz? Belki de artık yeni sayfa açmak, daha fazla para kazanmanın vakti gelmiştir. Arkanızda güzel bir destek varken gelirinizi arttırmak için tüm fırsatları değerlendirebilirsiniz. Aynı durum maddi yatırım yapmak isteyenler için de geçerlidir.

Ayrıca ikili ilişkiler için de güzel desteklerimiz olacak. Özellikle burada Neptün uzaktan da olsa ufak bir destek verecek. İlişkisinde sorun olanlar için yeniden barışmak, yeni bir sayfa açmak için güzel enerjiler hakim olacak. Hem de Neptün’ün verdiği romantizmde cabası! Bu yeniayda illa ki yeni sayfa açmak için bir ilişkiyi bitirmek gerekmiyor. Tam tersine aşkın gücüyle yıllardır beraber olduğunuz kişiyle bile ilk günkü gibi yeni başlangıçlar yapma fırsatınız olacak. Yalnızlar ise önümüzdeki günlerde belki de artık yalnız olmayabilirler. Yeni bir aşk kapılarını çalabilir.

Güzel başladık güzel de ilerliyoruz. Hemen sabit yıldız etkileşimlerine de göz atalım. Almach sabit yıldızıyla kavuşan yeniay, bazı kişilere yaptıkları işte başarı ve ün getirecektir. Bu ünlü biri olmak anlamında değil, bulunduğu çevrede takdir görecekleri manasında da düşünülebilir. Bir diğer ise Menkar sabit yıldızıdır. Bu yıldız biraz negatif etkiler barındırabilir. Şöyle ki hastalıklara açık olabiliriz. Özellikle boğaz bölgesine dikkat etmek gerekir. Ayrıca yersiz endişeler, iç sıkılmaları yaşatabilir. Tarımla ilgilenenler de sorunlarla karşılaşabilir.

Son bir görünüm var. O da yeniay esnasında Mars ve Jüpiter’in karşıt açıda bulunacak olmaları. Fazla kendimize güvenmenin zarara yol açabileceği durumlar yaşanabilir. Sabırsız davranmamız güzel bir şeyi tersine çevirebilir.

Görüldüğü gibi güzel bir yeniay enerjisi bizleri bekliyor. Bu güzel enerjiyi de nasıl kullanmamız gerekli, neler yapıp, neler yapmamız gerekli kısaca özetledik.

Aşağıda Boğa yeniayının her burca olan etkilerini okuyabilirsiniz. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayınız.

KOÇ

koc

Parayla ilgili konularınızda yeni başlangıçlar olabilir. Yeni bir iş ve daha iyi bir maaş veya çalışmalarınızın karşılığında beklemediğiniz bir prim alabilirsiniz. Kısacası maddi anlamda nefes alacağınız bir yeniay sizleri bekliyor.

BOĞA

boga

Yeniay şanslı bir gün geçirmenizi sağlayacaktır. Umudunuzu kaybettiğiniz konularda tekrardan şans size dönecektir. Hayatınızda yeniliklere yer açmak için daha güzel bir zaman dilimi olamaz. Bu yeniayda dilek tutmayı da unutmayın.

İKİZLER

ikizler

Boğa burcundaki yeniay, sizler için tamamen eskiyi silip yeni bir hayata başlamak için destek verecek. Psikolojik olarak yeniden doğacağınız bir döneme adım atıyorsunuz. Sağlık problemleri olanlar için de şifa olacak bir yeniay sizleri bekliyor olacak.

YENGEÇ

yengec

14 derece Boğa burcundaki yeniay, sosyal ilişkilerinizde tanışacağınız yeni kişiler sayesinde işinizde, eğitiminizde iyi yerlere gelebileceğinizi gösteriyor. Dostlarınızdan destek görebilirsiniz. Şanslı bir gündesiniz bu tarihi not edin.

ASLAN

aslan

Yeniay, kariyer fırsatlarını önünüze getirmek için geliyor. Mevcut işinizde terfi alabilirsiniz. Yeni iş teklifleri alabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Çalışmıyorsanız, geleceğe dair yapmak istedikleriniz için harekete geçebilirsiniz.

BAŞAK

basak

Yeniay size yeni umutlarla geliyor. Aklınıza eyleme geçirmek istediğiniz planlar için harekete geçebilirsiniz. Akademik hayatınızda yeni bir sayfa açabilirsiniz. Yurt dışı bağlantınız varsa yeni bir gelişme yaşayabilirsiniz.

TERAZİ

terazi

Yeniay finansal yönünüze vurgu yapacak. Maddi bir destek görebilirsiniz. Bu gelirinizde artışla da olabilir, birinin size yardımcı olmasıyla da meydana gelebilir. Borçlarınızı kapatmak adına elinize geçen parayı değerlendirebilirsiniz. Eşinizin maddi durumunda da gelişme yaşanabilir.

AKREP

akrep

Yeniay yalnızlar için yeni bir ilişkinin başlangıcına önderlik edebilir. İlişkisi olanlar için de evlilik yolunda yeni adımlar atılabilir. Ortaklıkla yürüttüğünüz işiniz varsa güzel maddi getirisi olan proje veya iş fırsatları önümüzdeki günlerde karşınıza çıkabilir.

YAY

yay

14 derece Boğa burcundaki yeniay çalışma ortamınızda da yenilikleri beraberinde getirebilir. Sağlığınızla ilgili yeni bir ilaca veya tedaviye başlayabilirsiniz. Bazılarınız yeni bir evcil hayvan edinebilir.

OĞLAK

oglak

Yeniay aşk hayatınıza ışık tutacak. Yeni biriyle tanışabilirsiniz. Uzun süredir hoşlandığınız biri varsa karşı taraf da size bir adım atabilir. Çocuğunuzla ilgili de yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Şansınızın açıldığı bir döneme giriyorsunuz.

KOVA

kova

14 derece Boğa burcundaki yeniay ailecek sevineceğiniz yeni bir haber getirebilir. Aile içindeki rahatsızlığı olan birinin şifa bulduğuna dair bir sevinç de olabilir. Yeni bir ev arayışına girebilirsiniz. Uzun zamandır ev bakanlar varsa önümüzdeki günlerde hayalinizdeki ev karşınıza çıkabilir.

BALIK

balik

Yeniay kardeş, akraba ilişkilerinizde yeni bir sayfa açmanızı sağlayabilir. Küslerin barışabileceği bir dönem olabilir. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. İletişim yeteneğiniz sayesinde yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz.

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