5 Mayıs Boğa burcunda yeni ay!

5 Mayıs Pazar Türkiye saatiyle 01:45’te 14 derece Boğa burcunda yeniay meydana geliyor. Yeni aylar bize eskiyi arkamızda bırakma ve yeniye yer açmak için çok güzel fırsatlar sunar. Boğa burcundaki bu yeni ay hangi konularda bizi harekete geçiriyor olacak? Her zamanki gibi tek tek analiz edelim. Öncelikle 14° Boğa burcunda meydana gelecek olan yeniay hem maddi konularda hem de ilişkiler konusunda yeni başlangıçlar için olumlu destek verecek. Gelirinizi arttırmak istiyor ama mevcut işinizden de bir türlü kopamıyor musunuz? Belki de artık yeni sayfa açmak, daha fazla para kazanmanın vakti gelmiştir. Arkanızda güzel bir destek varken gelirinizi arttırmak için tüm fırsatları değerlendirebilirsiniz. Aynı durum maddi yatırım yapmak isteyenler için de geçerlidir. Ayrıca ikili ilişkiler için de güzel desteklerimiz olacak. Özellikle burada Neptün uzaktan da olsa ufak bir destek verecek. İlişkisinde sorun olanlar için yeniden barışmak, yeni bir sayfa açmak için güzel enerjiler hakim olacak. Hem de Neptün’ün verdiği romantizmde cabası! Bu yeniayda illa ki yeni sayfa açmak için bir ilişkiyi bitirmek gerekmiyor. Tam tersine aşkın gücüyle yıllardır beraber olduğunuz kişiyle bile ilk günkü gibi yeni başlangıçlar yapma fırsatınız olacak. Yalnızlar ise önümüzdeki günlerde belki de artık yalnız olmayabilirler. Yeni bir aşk kapılarını çalabilir. Bunlar da ilginizi çekebilir Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp... 2019 Mayıs ayı burç yorumları Hem retro hem yeniay! Bakın bu hafta nasıl geçecek?

Güzel başladık güzel de ilerliyoruz. Hemen sabit yıldız etkileşimlerine de göz atalım. Almach sabit yıldızıyla kavuşan yeniay, bazı kişilere yaptıkları işte başarı ve ün getirecektir. Bu ünlü biri olmak anlamında değil, bulunduğu çevrede takdir görecekleri manasında da düşünülebilir. Bir diğer ise Menkar sabit yıldızıdır. Bu yıldız biraz negatif etkiler barındırabilir. Şöyle ki hastalıklara açık olabiliriz. Özellikle boğaz bölgesine dikkat etmek gerekir. Ayrıca yersiz endişeler, iç sıkılmaları yaşatabilir. Tarımla ilgilenenler de sorunlarla karşılaşabilir. Son bir görünüm var. O da yeniay esnasında Mars ve Jüpiter’in karşıt açıda bulunacak olmaları. Fazla kendimize güvenmenin zarara yol açabileceği durumlar yaşanabilir. Sabırsız davranmamız güzel bir şeyi tersine çevirebilir. Görüldüğü gibi güzel bir yeniay enerjisi bizleri bekliyor. Bu güzel enerjiyi de nasıl kullanmamız gerekli, neler yapıp, neler yapmamız gerekli kısaca özetledik. Aşağıda Boğa yeniayının her burca olan etkilerini okuyabilirsiniz. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayınız.

KOÇ Parayla ilgili konularınızda yeni başlangıçlar olabilir. Yeni bir iş ve daha iyi bir maaş veya çalışmalarınızın karşılığında beklemediğiniz bir prim alabilirsiniz. Kısacası maddi anlamda nefes alacağınız bir yeniay sizleri bekliyor. BOĞA Yeniay şanslı bir gün geçirmenizi sağlayacaktır. Umudunuzu kaybettiğiniz konularda tekrardan şans size dönecektir. Hayatınızda yeniliklere yer açmak için daha güzel bir zaman dilimi olamaz. Bu yeniayda dilek tutmayı da unutmayın. İKİZLER Boğa burcundaki yeniay, sizler için tamamen eskiyi silip yeni bir hayata başlamak için destek verecek. Psikolojik olarak yeniden doğacağınız bir döneme adım atıyorsunuz. Sağlık problemleri olanlar için de şifa olacak bir yeniay sizleri bekliyor olacak. YENGEÇ 14 derece Boğa burcundaki yeniay, sosyal ilişkilerinizde tanışacağınız yeni kişiler sayesinde işinizde, eğitiminizde iyi yerlere gelebileceğinizi gösteriyor. Dostlarınızdan destek görebilirsiniz. Şanslı bir gündesiniz bu tarihi not edin. ASLAN Yeniay, kariyer fırsatlarını önünüze getirmek için geliyor. Mevcut işinizde terfi alabilirsiniz. Yeni iş teklifleri alabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Çalışmıyorsanız, geleceğe dair yapmak istedikleriniz için harekete geçebilirsiniz.

BAŞAK Yeniay size yeni umutlarla geliyor. Aklınıza eyleme geçirmek istediğiniz planlar için harekete geçebilirsiniz. Akademik hayatınızda yeni bir sayfa açabilirsiniz. Yurt dışı bağlantınız varsa yeni bir gelişme yaşayabilirsiniz. TERAZİ Yeniay finansal yönünüze vurgu yapacak. Maddi bir destek görebilirsiniz. Bu gelirinizde artışla da olabilir, birinin size yardımcı olmasıyla da meydana gelebilir. Borçlarınızı kapatmak adına elinize geçen parayı değerlendirebilirsiniz. Eşinizin maddi durumunda da gelişme yaşanabilir. AKREP Yeniay yalnızlar için yeni bir ilişkinin başlangıcına önderlik edebilir. İlişkisi olanlar için de evlilik yolunda yeni adımlar atılabilir. Ortaklıkla yürüttüğünüz işiniz varsa güzel maddi getirisi olan proje veya iş fırsatları önümüzdeki günlerde karşınıza çıkabilir. YAY 14 derece Boğa burcundaki yeniay çalışma ortamınızda da yenilikleri beraberinde getirebilir. Sağlığınızla ilgili yeni bir ilaca veya tedaviye başlayabilirsiniz. Bazılarınız yeni bir evcil hayvan edinebilir.