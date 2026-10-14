Psikolog açıkladı: Tartışmayı neredeyse anında bitiren tek cümle

Tartışmayan çift neredeyse yoktur. Ancak bazı çiftler anlaşmazlıklarını saygı çerçevesinde ve sağlıklı bir iletişimle yönetebildiği için tartışmaların büyük kavgalara dönüşmesini önleyebilir. Bazı ilişkilerde ise küçücük bir mesele bile kısa sürede büyüyerek ciddi bir çatışmaya dönüşebilir. Uzmanlara göre bu farkın temelinde, tartışma sırasında kullanılan dil ve tekrarlanan bazı kalıplaşmış ifadeler yer alabilir.

Çiftler üzerine çalışan bir psikoloğa göre, tartışmanın bu noktaya gelmesini önleyebilecek oldukça basit bir yöntem var: Kendi hatanız olan kısmı erkenden kabul etmek. Terapist bu yöntemi “kısmi kabul” olarak tanımlıyor.

“O KISIMDA HAKLISIN”

Yöntemin temelinde, tartışmanın tamamında haksız olduğunuzu kabul etmek değil, gerçekten sorumluluğunuzda olan kısmı açıkça üstlenmek yatıyor.

Örneğin;

“Haklısın, o konuda hata bendeydi.”

“Bu konuda haklısın, sana söylemeyi unuttum.”

“Seninle konuşmadan böyle bir karar vermemeliydim.”

gibi basit ifadeler kullanılabiliyor.

Psikoloğa göre burada önemli olan, karşı taraf sizi hatanızı kabul etmeye zorlamadan önce sorumluluğunuzu üstlenmek.

NEDEN BU KADAR ETKİLİ?

Tartışma sırasında insanlar çoğu zaman yalnızca ne hissettiklerini anlatmaya değil, karşı tarafı kendi bakış açılarının doğruluğuna ikna etmeye de çalışıyor. Karşısındaki kişinin kendisini kabul etmeyeceğini düşünen taraf, sesini yükseltebiliyor veya geçmişten daha fazla örnek sıralamaya başlayabiliyor.

Kısmi kabul ise bu mücadeleyi azaltabiliyor. Kişi, “Evet, burada haklısın” dediğinde karşı tarafın sürekli kendisini kanıtlama ihtiyacı da azalabiliyor.

Üstelik bunun için tartışmanın tamamında geri adım atmak gerekmiyor. Yalnızca gerçekten hatalı olduğunuz noktayı kabul ediyor, diğer konulardaki görüşünüzü koruyorsunuz.

BU CÜMLENİN SONUNA “AMA” EKLEMEYİN

Ancak yöntemin işe yaraması için nasıl kullanıldığı da önemli. Psikolog özellikle “ama” kelimesine dikkat çekiyor.

Örneğin:

“Haklısın, bu konuda hata bendeydi ama sen de…” demek, yapılan kabulün etkisini ortadan kaldırabiliyor. Karşı tarafa verilecek yanıtın hemen arkasından gelmesi yerine, kabulün bir süre tek başına bırakılması öneriliyor.

Aynı şekilde “Tamam, tamam, ben hatalıyım!” gibi isteksiz ve genel ifadeler yerine hatanın açıkça belirtilmesi gerekiyor. Örneğin, “Bunu annenin yanında bu şekilde söylememeliydim” gibi net bir ifade çok daha etkili olabiliyor.

TARTIŞMANIN BAŞINDA SÖYLEMEK ÖNEMLİ

Uzmanın dikkat çektiği bir diğer nokta ise zamanlama.

Kısmi kabulün tartışmanın henüz başında yapılması gerekiyor. Geçmişte yaşanan sorunlar sıralanmaya başladıktan ve tartışma büyüdükten sonra aynı cümlenin etkisi azalabiliyor.

Hatta kişi tartışmanın büyük bölümünde kendisinin haklı olduğunu düşünse bile, gerçekten hatalı olduğu küçük noktayı kabul etmesi öneriliyor. Çünkü küçük hataların hiçbir zaman kabul edilmemesi, sorunların ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Uzmanın değerlendirmesine göre karşı taraf bu konuları zihninde tutabiliyor ve haftalar sonra tamamen farklı bir tartışmada yeniden gündeme getirebiliyor.

Küçük hatalarını zamanında kabul edebilen çiftlerde ise geçmiş meselelerin yeni tartışmalara taşınması daha az görülebiliyor. Böylece çiftler birbirlerinin kişiliği üzerinden tartışmak yerine, anlaşmazlığa neden olan asıl meseleye odaklanabiliyor.