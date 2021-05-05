5 Mayıs günlük burç yorumları |Burçlarda bugün neler oluyor? İletişim sıkıntılarına dikkat

5 Mayıs gününde burçlar, önemli görüşmeler ve iletişim üzerinde duruyor. Ay bugün saat 05:08’e kadar Kova burcunda ilerliyor. Bugün, genel olarak iletişimde sorunlar hakim. Balık burçları sabah saatlerinde iletişim kurmakta zorlanabilir. Önemli görüşmelerin bugün yapılmaması oldukça iyi olabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün gün içerisinde plan dışı değişiklikler ve beklenmedik gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Sürpriz telefonlar alabilir, yakın çevrenizle ilgili şaşırtıcı haberler öğrenebilirsiniz.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün sosyal çevre, arkadaşlar ve ilişkiler ön planda olabilir. Kurduğunuz iş ilişkileri artabilir. Sağlık ve beslenmeyle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün güne hızlı ve hareketli başlayabilirsiniz. Gün içinde planlarınız hızlıca değişebilir. Bugün ve yarın kariyeriniz adına bir fırsat yakalayabilirsiniz.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün iletişim trafiği artıyor. Resmi işler ve akademik süreçlerle ilgili konular gündeme geliyor. Aile üyeleriyle fedakarlık ve yardımlaşma öne çıkabilir.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün sizi rahatsız eden, kaygılandıran konularla ilgili harekete geçebilirsiniz. Sezgiler ve hisler, korku ve travma konuları ön planda olabilir. Finansal gündemler sonuçlanabilir.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün ilişkiler, sosyal çevre, dostlar ön planda olacaktır. İlişkilerde anlayış ve fedakarlık daha önemli olabilir. Beklentiler, hassasiyetler sizden veya karşınızdakilerden yana çalışabilir.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Gün içinde beklentilerinize, hayallerinize ve gelecek planlarınıza odaklanabilirsiniz. İş hayatında düzen ve rutinle ilgili küçük değişiklikler olabilir.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün çocuklarınızla, sevdiklerinizle ilgilenebilir; daha korumacı olabilirsiniz. Şefkat, anlayış ve affedişin sizi özgürleştireceği bir gün. Koşulları kabul içinde olun.
YAY BURCU YORUMU
Bugün kardeşleriniz ve aile üyelerinizle ilişkileriniz ön planda olabilir. Gün boyu bir koşturmaca ve meşguliyet içinde olabilirsiniz. Ertelediğiniz işlerinizi tamamlamaya çalışın.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün üstleriniz ve yöneticilerinizle ilişkileriniz ön planda olabilir. Yardımlaşma ve iş birliği içinde olabilirsiniz. Dikkatsizlikler ufak kazalara sebebiyet verebilir.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün harcamalar, ödemeler gündeminizde olabilir. İş bağlantılı harcamalar yapabilirsiniz. Yetersizlik duygusu çekimser tavırlar sergilemenize neden olabilir.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün alınganlık ve hassasiyetlere açık olabilirsiniz. Sevdiklerinize karşı daha korumacı olabilir, duygularınızın peşinden gitmek isteyebilirsiniz. Çocuklarla ilgili gündemler olabilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum