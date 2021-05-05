5 Mayıs günlük burç yorumları |Burçlarda bugün neler oluyor? İletişim sıkıntılarına dikkat

İKİZLER BURCU YORUMU Bugün güne hızlı ve hareketli başlayabilirsiniz. Gün içinde planlarınız hızlıca değişebilir. Bugün ve yarın kariyeriniz adına bir fırsat yakalayabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU Bugün sosyal çevre, arkadaşlar ve ilişkiler ön planda olabilir. Kurduğunuz iş ilişkileri artabilir. Sağlık ve beslenmeyle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz.

KOÇ BURCU YORUMU Bugün gün içerisinde plan dışı değişiklikler ve beklenmedik gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Sürpriz telefonlar alabilir, yakın çevrenizle ilgili şaşırtıcı haberler öğrenebilirsiniz.

5 Mayıs gününde burçlar, önemli görüşmeler ve iletişim üzerinde duruyor. Ay bugün saat 05:08’e kadar Kova burcunda ilerliyor. Bugün, genel olarak iletişimde sorunlar hakim. Balık burçları sabah saatlerinde iletişim kurmakta zorlanabilir. Önemli görüşmelerin bugün yapılmaması oldukça iyi olabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün iletişim trafiği artıyor. Resmi işler ve akademik süreçlerle ilgili konular gündeme geliyor. Aile üyeleriyle fedakarlık ve yardımlaşma öne çıkabilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün sizi rahatsız eden, kaygılandıran konularla ilgili harekete geçebilirsiniz. Sezgiler ve hisler, korku ve travma konuları ön planda olabilir. Finansal gündemler sonuçlanabilir.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün ilişkiler, sosyal çevre, dostlar ön planda olacaktır. İlişkilerde anlayış ve fedakarlık daha önemli olabilir. Beklentiler, hassasiyetler sizden veya karşınızdakilerden yana çalışabilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Gün içinde beklentilerinize, hayallerinize ve gelecek planlarınıza odaklanabilirsiniz. İş hayatında düzen ve rutinle ilgili küçük değişiklikler olabilir.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün çocuklarınızla, sevdiklerinizle ilgilenebilir; daha korumacı olabilirsiniz. Şefkat, anlayış ve affedişin sizi özgürleştireceği bir gün. Koşulları kabul içinde olun.

YAY BURCU YORUMU

Bugün kardeşleriniz ve aile üyelerinizle ilişkileriniz ön planda olabilir. Gün boyu bir koşturmaca ve meşguliyet içinde olabilirsiniz. Ertelediğiniz işlerinizi tamamlamaya çalışın.