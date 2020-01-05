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  4. 5 Ocak 2020 Pazar günlük burç yorumları

5 Ocak 2020 Pazar günlük burç yorumları

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5 Ocak Pazar günlük burç yorumlarınızı okumadan güne başlamayın. 5 Ocak 2020 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde!

5 Ocak 2020 Pazar günlük burç yorumları

5 Ocak Pazar yani yeni ayın beşinci günü için günlük burç yorumları ve Ocak ayının burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik.

KOÇ

Kendinizi yeni bir romantik fırsata açmak, duygusal yoğunluğa ve kargaşaya açtığınız anlamına gelir, bu yüzden dikkatli olun. Devamı...

BOĞA

Kalbinizde özel anıları ve nostaljik fikirleri sakladığınız hoş, sıcak bir yer var, ama bu sonsuz bir alan değil ve şu anda biraz yer açmanız gerekiyor. Devamı...

İKİZLER

Bir kişinin dengede durması için Olimpik jimnastikçi olması gerekmediğinin kanıtısınız! Bugün karşısınıza hangi zorluk çıkarsa çıksın başa çıkamayacağınız hiçbir şey olmadığını bilerek rahatlayın. Devamı...

YENGEÇ

Gitmeyi planladığınız bir gezi finansal nedenlerden dolayı ertelenebilir. Ancak bunun sadece bir gecikme olduğunu unutmayın. Devamı...

ASLAN

Önemli bir görevi tamamlama ihtiyacı, alışık olduğunuzdan çok daha yüksek bir özdenetim seviyesine sahip olmanızı sağlayabilir. Azim ve kararlılık ruh halinize hükmedebilir ve bu nedenle harikalar başarabilirsiniz. Devamı...

BAŞAK

Bir ilişkide aylar hatta yıllar geçtikten sonra, büyük bir dönüm noktasına ulaşabilirsiniz. Bazen işler aniden sona erer, bazen de yavaş yavaş kaybolur. Devamı...

TERAZİ

Genel olarak, iş söz konusu olduğunda oldukça dahiyane olma eğilimindesiniz. Ama bugün yeni fikirler alma konusunda şanslı gününüzde olamayabilirsiniz. Devamı...

AKREP

Bugün çok önem verdiğiniz biri için onun istediği ancak sizin pek istekli olmadığınız bir şeyi yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu sizi zor bir noktaya sokabilir. Devamı...

YAY

Bugün nedenini bilmeden karamsar bir ruh halinde uyanabilirsiniz. Ve bunun sebebini bulmak için oldukça düşünceli olabilirsiniz. Devamı...

OĞLAK

Bir süredir görmediğiniz yakın bir arkadaşınız ya da partneriniz sizi görmek isteyebilir. Bu nedenle, günün çoğunu harika bir ruh hali içinde geçirerek, buluşmayı dört gözle bekleyebilirsiniz. Devamı...

KOVA

Ev bugün oldukça boş görünebilir, evinizin diğer üyelerinin çoğu muhtemelen dışarıda. Ancak bu, ertelediğiniz kendi projelerinizle ilgilenmeniz için iyi bir zamandır. Devamı...

BALIK

Bugün etrafınızda olacak insanlardan çok daha akıllısınız. Üstün hissetmek ve sinirli hissetmek arasında parçalanacaksınız, çünkü beğen ya da beğenme, bu insanlarla başa çıkmanız ve sizi anlamaları için onları yapmanız gerekiyor. Devamı...


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