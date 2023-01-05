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  4. 5 Ocak 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı? 3 Ocak Süper Loto çekiliş ve bilet sorgulama

5 Ocak 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı? 3 Ocak Süper Loto çekiliş ve bilet sorgulama

05.01.2023 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Şans oyunu meraklıları çekilişle ilgili araştırmalarını hızlandırdı. 'Süper Loto saat kaçta çekiliyor?, Süper Loto hangi günler?' gibi soruların cevabı araştırılıyor. Peki 5 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları ne oldu, nasıl oynanır? İşte detaylar...

5 Ocak 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı? 3 Ocak Süper Loto çekiliş ve bilet sorgulama

Süper Loto oynamak isteyen vatandaşlar çekilişi heyecanla bekliyordu. Şans oyunu sevenlerin merakla sonuçlanmasını beklediği çekiliş bu akşam canlı yayında gerçekleştirildi. Haftada üç gün, salı, perşembe ve pazar günleri yapılan çekiliş yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Peki Süper Loto çekiliş sonuçları ne oldu, kupon nasıl doldurulur? İşte merak edilen bilgiler...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

5 Ocak Süper Loto çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleştirildi. Şans oyunu meraklılarının büyük heyecanla beklediği çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin sitesinden canlı yayınlandı. Aynı zamanda Youtube kanalından da izlenebildi.

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bu akşamki çekilişte bekleyiş son buldu ve uzun zaman sonra 6 bilen çıktı! 6 bilen tek talihli toplamda 53.081.219,65 ₺ büyük para ödülünün sahibi oldu.

İŞTE KAZANAN NUMARALAR

5-15-17-43-48-53

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

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MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyundur. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL'dir.

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