"5. PhotoMaraton İstanbul" başladı

İSTANBUL (AA) - Foto muhabiri ve gazeteci Coşkun Aral başkanlığındaki Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından düzenlenen "PhotoMaraton İstanbul 2022" Sirkeci Tren Garı'nda başladı.

Bu yıl 5.'si yapılan etkinliğe, yurt içinden ve yurt dışından bin 500'e yakın fotoğraf tutkunu katıldı.

5. PhotoMaraton İstanbul Jüri Başkanı Nadir Ede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda böyle bir faaliyet yapılıyor olmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Ede, PhotoMaraton'un dünyanın birçok şehrinde yapıldığına dikkati çekerek, "Eminim çok güzel fotoğraflar gelecektir. Sadece İstanbul ya da Türkiye'den değil yurt dışından da katılımcılar var. Daha önceki yarışmalarda harika fotoğraflar çıkmıştı, bugün Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla çok daha güzel fotoğrafların geleceğini umuyorum." dedi.

Bu tarz aktivitelerin fotoğraf tutkunlarının disiplinli çalışmalarına ve daha kreatif düşünmelerine fayda sağladığını belirten Nadir Ede, PhotoMaraton'un eğitici ve öğretici yanları olduğunu da sözlerine ekledi.

"BURADA ÖNEMLİ OLAN KAZANMAK DEĞİL KATILMAK"

FOTON Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tanın Helvacı ise "PhotoMaraton etkinliği de bir yarışma değil aslında bir eğlence. Sosyalleşme ve birbirini tanımayı sağlıyor. Burada önemli olan kazanmak değil katılmak." diye konuştu.

Helvacı, tema birincilerine ve yarışma birincisine Canon'un çeşitli ödüller vereceğini dile getirerek, katılımcıların belirlenen temaları belirli bir zaman diliminde yakalaması gerektiğini vurguladı.

PhotoMaraton'un İstanbul'un kültür hayatına önemli bir katkısı olduğunu düşündüklerini kaydeden Helvacı, "Katılımcılar dijital ya da analog makineleriyle, cep telefonlarıyla ve video olarak 4 farklı kategoride yarışabilirler. Sirkeci'den başlayarak Beyazıt ve Şişhane'ye geçeceğiz. Fotoğrafseverler İstanbul'u hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hem de bu güzel havada fotoğraflayacaklar." ifadelerini kullandı.

5. PHOTOMARATON İSTANBUL 2022

Her sene en az bin kişinin katıldığı sokak fotoğrafçılığı çalışması kapsamında, İstanbul'un sokakları Sirkeci, Beyazıt ve Şişhane üçgeninde 9 saatte fotoğraflanacak.

Dünyanın 90'dan fazla ülkesinde düzenlenen uluslararası etkinliğin 2018'den bu yana Türkiye'de gerçekleştirilen etabına bugüne kadar 7 binden fazla kişi katıldı.

Müzik, dans ve performans gösterilerinin de eşlik ettiği çalışmanın jürisi Ayşe Akhan, Bülent Teymur, Hakkı Yıldırmaz, Mert Çağıl Türkay, Nadir Ede, Özlem Demircan, Serdar Akyay, Timurtaş Onan ve Zehra Çöplü'den oluşuyor.

Tema belirleyicileri arasında ise Emel Sezer, Emirkan Cörüt, Gılcan Mete Delibay, Gülsen Salman, K. Deniz Kalaycı, Onur Çam, Ömer Serkan Bakır, Soner Arkan, Zeki Çelik, Cüneyt Güngör, Serhan Akın, Yonca İnceoğlu, Abdulkadir Karataş, Ahmet Hamza Üstün ve Murat Türkbıkmaz yer alıyor.

Canon sponsorluğunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen etkinlikle ilgili detaylı bilgiye www.photomaraton.com adresinden ulaşılabiliyor.

