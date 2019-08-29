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5 PKK'lının öldürüldüğü operasyonu yöneten komutan İzmir'e atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 18:09 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, 2 yıl önce jandarma ekiplerince girilen çatışmada, 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu yöneten Muğla Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı görevine atandı.

5 PKK'lının öldürüldüğü operasyonu yöneten komutan İzmir'e atandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, 2 yıl önce jandarma ekiplerince girilen çatışmada, 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu yöneten Muğla Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı görevine atandı. Mardin Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ise Muğla Jandarma Komutanlığı görevini yürütecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup bazı general ve albayların atamaları yapıldı. Alt rütbeden yeni atamaların yanı sıra bazı generallerin de görev yerleri değişti. Muğla Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı görevine atandı. Mardin Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ise Muğla'da görev yapacak.
Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda, 2 yıl önce 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu yönetmişti.

FOTOĞRAFLI

5 PKK'lının öldürüldüğü operasyonu yöneten komutan İzmir'e atandı

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