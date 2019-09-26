5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı başladı

Baruş, "Dünya ölçeğinde azalmakta olan kaynakların gelecek nesillere aktarılması ve kalkınmanın sürdürülebilirliği öncelikli bir konu hale gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizi temsil ettiği New York'ta bugünlerde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu Genel Görüşmeleri'nin en önemli temalarından biri de kalkınmanın sürdürülebilirliği konusudur. Bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farkları ülkemizin önünde aşılması gereken en önemli sorunlardan biridir. Bölgesel gelişmişliğin ötesinde bölgesel rekabetçilik kavramının tartışıldığı günümüzde ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilmesi için bütün insan kaynaklarımızla topyekün hareket ederek birlikte çalışmak zorundayız. Türkiye'nin 11. Kalkınma Planı'nda da işaret edilen 2023 hedeflerine ulaşmamız için hepimize büyük görevler düşüyor. Dünyada yaşanan çok yönlü dönüşüme paralel olarak kalkınma alanında da çağa ayak uyduran yaklaşımlara ihtiyacımız var. Bölgesel ve ulusal kalkınmaya ivme kazandıracak yeni paradigmaların üretilmesi büyük önem arz etmektedir." diye konuştu.

- "Kalkınmada en önemli unsur insan gücüdür"

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut da 8 ayrı ilçesinde meslek yüksekokulu bulunan bir üniversite olarak yerel kalkınmanın bir modeli olduklarını, her yönüyle kalkınmış bir Türkiye için bu modeli yaşatmak istediklerini vurgulayarak, "Fabrikaları bir bölgeye, büyük yatırımları bir başka coğrafi bölgeye, üniversitelerin de tüm birimlerini il merkezlerine taşıma stratejisinden kurtulmalıyız. Bölgelerimizi boşaltırsak, ilçelerimize yatırımları götürmezsek sürdürülebilir ve adil bir kalkınmayı nasıl sağlayacağız? Kalkınmayı yerelden başlatacaksak ilçelerimizin eğitim altyapısını da desteklemeliyiz." diye konuştu.

"Sürdürülebilir kalkınma da toplumun ekonomik, kültürel, sosyal ve teknolojik alanlarda yaşam kalitesini yükseltmek için günümüzde öncelikli ihtiyaç bilgi ve bilgi sermayesidir." diyen Karabulut, şu görüşlerini paylaştı:

"Dünyada toplumsal, ekonomik ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler ve gelişimler için bilgi ekonomisini sürdürülebilir kalkınmada önemli bir oyuncu yapmıştır. Bilgi ekonomisi ve bilgi teknolojisi, ekonomik kalkınma için artık bir araç olmuştur.

Eğer bilgi ve iletişim teknolojilerini üretebiliyorsanız ve en önemlisi de ürettiğiniz bilgi ve iletişim teknolojilerini kabullendirebiliyorsanız küresel bir rekabette varsınız demektir. İstikrarlı büyüme, nitelikli istihdam ve üretimde verimlilik bilgi ve iletişim teknolojilerini sürdürülebilir kalkınmanın ana temeli yapmalıyız. Yetişmiş insan gücü, yetişmiş kalifiye insan gücümüz bundan dolayı çok önemli. Kalkınmada en önemli unsur insan gücüdür. İnsan gücünün yetiştirilmesinde en büyük etken ve lokomotif ise üniversitelerimize düşmektedir.

Bundan dolayı üniversitelerimiz, toplumumuza yaşam boyu öğrenme kültürünü her alanda tüm bireyleri kapsayacak şekilde ana hedef olarak belirlemelidir."