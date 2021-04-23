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5 yaşındaki Hilal bir günlüğüne belediye başkanı oldu

23.04.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Hilal Sıla Güzelbayram, bir günlüğüne başkanlık koltuğuna oturdu

5 yaşındaki Hilal bir günlüğüne belediye başkanı oldu

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu anaokulu öğrencisi 5 yaşındaki Hilal Sıla Güzelbayram’a bıraktı. Oğuz, büyüdüğünde öğretmen olmak istediğini söyleyen minik Hilal ve arkadaşlarına çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Oğuz, öğretmenleriyle birlikte belediyeye gelen minik öğrencileri makam odasının kapısında karşıladı. Minik öğrenciler Oğuz’a çiçek takdim ederken, Oğuz da misafirlerine çeşitli hediyeler verdi.

Minik Hilal, Başkan Oğuz’un herhangi bir talimatlarının olup olmadığını sorması üzerine ortamın sıcak olduğunu belirterek. klimanın açılması talimatını verdi. Minik Hilal’in bu talebi içeride bulunanların gülüşmelerine neden oldu. Minik Hilal’e klimaların olası korona virüs bulaşma riskini en aza indirmek için tedbirler kapsamında kapalı tutulduğu anlatıldı. Minik başkan, bunun üzerine hassasiyetleri ve aldığı tedbirler için belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazanlı çocuklar başta olmak üzere tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

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Ziyaretleri için öğrenci ve öğretmenlere teşekkür eden Oğuz, “Sevgili çocuklar ziyaretiniz beni çok mutlu etti. Bugün bu makamlarda biz varız ama yarın sizler olacaksınız. Sizler geleceğimizsiniz. Sizler yarınımızın ve ülkemizin teminatı, geleceğin büyüklerisiniz. İlçemizde çocuklarımız için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Kahramankazan önümüzdeki dönemde çocukların ilçesi olacak ve bu alanda hayata geçirilen projelerle Türkiye’ye örnek olacak” diye konuştu.

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(İHA)

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