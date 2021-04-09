5 yaşındaki öğrencisine istismarda bulunduğu öne sürülen öğretmen için istenen ceza belli oldu

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık S.A. ve avukatları katıldı. Duruşmada mağdur çocuğun avukatları da hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, mağdur çocuğun beyanlarını ve pedagog ifadelerini yineledi. Savcı, mağdurun yaşı göz önüne alındığında yaşamadığı bir olayı hiç yoktan uydurmasının mümkün görünmediğini ve yine yaşına göre sebepsiz yere birini suçlama bilincinin de olmayacağını gibi hususları değerlendirdiğini belirtti.

30 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcı sanık S.A.'nın "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı", "Çocuğa karşı cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 18 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca mütalaasında sanığın tutuklanmasını talep etti. Şikayetçi avukatları mütalaanın ardından sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı da mütalaayı kabul etmediğini belirterek savunma hazırlamak için süre istedi.

BEN BASİT BİR BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİYİM

Mütalaaya karşı sözü sorulan sanık S.A. "Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben basit bir beden eğitimi öğretmeniyim. Çocukla herhangi bir yalnız kalmam gibi bir durum söz konusu değildir. Bir sürü öğrencim ve kendi evladım vardır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuklama talebinin reddine karar verilmesini ve hakkımda beraat kararı verilmesini talep ederim" diye konuştu.