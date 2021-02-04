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  4. 5 yıldır kayıp olan Gülsüm nine davasından sonuç çıkmadı

5 yıldır kayıp olan Gülsüm nine davasından sonuç çıkmadı

04.02.2021 14:43 | Son Güncelleme:
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5 yıldır kayıp olan Gülsüm nine davasından sonuç çıkmadı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2016 yılında kaybolan ve 5 yıldır haber alınamayan 92 yaşındaki Gülsüm Çınar’ı öldürdükleri iddia edilen damadı ve 2 kızının yargılanmalarına devam edildi.Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Mustafa Avcı, eşi Ayşe Avcı ve Neriman Çiftçi, davacılar Türkan Çeker, Mehmet Çınar ve Ahmet Çınar ile tarafların avukatları katıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2016 yılında kaybolan ve 5 yıldır haber alınamayan 92 yaşındaki Gülsüm Çınar’ı öldürdükleri iddia edilen damadı ve 2 kızının yargılanmalarına devam edildi.
Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Mustafa Avcı, eşi Ayşe Avcı ve Neriman Çiftçi, davacılar Türkan Çeker, Mehmet Çınar ve Ahmet Çınar ile tarafların avukatları katıldı. Anneannesi kaybolduğunda ilk olarak dayısı Ahmet Çınar’dan şüphelendiklerini belirten tanık Mehmet Şeker, daha sonra aile olarak Mustafa Avcı hakkında araştırmalar yaptıklarını söyledi. Şeker, "Anneannemin ortadan kaybolduğunun ertesi günü Mustafa Avcı’nın ‘Bunu kim kaybetmişse iyi kaybetmiş’ dediğini duydum. Bu arada teyzem Ayşe Avcı, eşi Mustafa Avcı’yı yeğenlerinden biriyle anneannemin evinde basmış. Televizyon programına çıkarak olayı yeniden gündeme gelmesini sağladım” dedi.
Kendisinin şoför olduğunu belirten Mehmet Şeker, çocuklarını bakmak amacıyla olay günü saat 13.00 ile 15.00’te iki defa eve geldiğini, evde anneannesini görmediğini sözlerine ekledi.
Duruşmada söz alan Ahmet Çınar, sürekli aile içerisinde yaşanan olayların gündeme getirildiğini belirterek, “Benim annem ortadan kaybolmuş, üzerinden 5 yıl geçmiş. Kimse annemin kaybolmasını konuşmuyor. Herkes şunun kızı böyleymiş, bunun kızı böyleymiş şeklinde konuşuyor. Burada annemi arayan yok” dedi.
Sanık avukatları müvekkillerinin beraatlarını talep ederken, duruşma dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

5 yıldır kayıp olan Gülsüm nine davasından sonuç çıkmadı

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