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  4. 5 yıldızlı otellerde kalıp yatak test edecek kişiler aranıyor

5 yıldızlı otellerde kalıp yatak test edecek kişiler aranıyor

17.11.2020 12:24 | Son Güncelleme:
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5 yıldızlı otellerde kalıp yatak test edecek kişiler aranıyor

Bir şirket, şık otellerde kalıp deneyimi hakkında geri bildirimde bulunacak ve yatakları test edecek kişiler arıyor.

Tielle Love Luxury isimli bir şirket, ülkenin en iyi otellerinde kalıp yatakları ve hizmeti test edecek kişiler arıyor.

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İşi alacak kişilerin görevleri arasında Brighton’daki The Artist Residence ve Londra’dayı The Savoy gibi otellerde konaklamak da var. Şirket ayrıca 10 bin TL nakit ödeme yapmanın yanı sıra, seyahat masrafları için 5 bin TL ödeyecek. Söz konusu olan iş ilanında “Krallar gibi uyuyup, iyi bir ücrek kazanmak ister misiniz? Size ihtiyacımız var. Beş yıldızlı bir yatak testçisi arıyoruz. Uygun olan adaylar ülkenin en iyi otellerinde konaklamak üzere işe alınacak. Evden uzakta geçirdiğiniz her gece için ödenecek ücretin yanı sıra, The Savoy gibi ikonik otellerde kalma fırsatı ile birlikte tam anlamıyla hayallerinizin işi” sözleri yer alıyor.

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İşe alınacak kişiler otelde geçen bir gecenin tadını çıkardıktan sonra, konaklama deneyimi ile ilgili geri bildirimde bulunacak.

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Başvuru yapacak adaylarda 16 yaşından büyük olma ve İngiltere’de yaşama şartı aranıyor.


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