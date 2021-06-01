50 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama başlıyor! (e Nabız ve MHRS'den aşı randevusu nasıl alınır?

Türkiye'de, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında başlatılan aşılama süreci hızla devam ediyor. Bu kapsamda, bugünden itibaren 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanması başlayacak.

Aşılama sürecine hız veren Türkiye 50 yaş üstü aşı takvimine geçti. Yeni gelen BioNTech aşılarıyla 1 Haziran sonrası 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına da başlanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca, "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. Bu kapsamda 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

50 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVULARI AÇILDI MI?

50 yaş üstü vatandaşların aşılama süresi 1 Haziran itibari ile başlayacak. Aşı sorgulamaları e Nabız üzerinden ve MHRS'den gerçekleşecek. Aşı randevusu çıkan vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurularını tamamlayacaklar. Aşı randevusu alınırken, T.C kimlik numarası bilgisi kullanılacak.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin. Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.

Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklayın.

