50 yıllık 'biyolojik problem' çözüldü!

Biyolojinin en büyük problemlerinden biri olarak kabul edilen ve bilim insanları tarafından uzundur yanıtlanamayan 'Bir proteinin nasıl benzersiz bir üç boyutlu şekle katlandığı' sorusu yapay zeka sayesinde çözüldü.

Londra merkezli yapay zeka laboratuvarı 'DeepMind' uzmanlarının yaptığı çalışma sonucunda, bu gelişme, koronavirüs de dahil olmak üzere çok sayıda hastalığın tedavisi için yeni ilaçlar geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacak.

2018’de DeepMind’ın protein araştırmalarına yardımcı olmak için geliştirilen AlphaFold isimli aracı, yaklaşık 170 bin protein yapısının bulunduğu bir veri tabanı ile eğitildi. Proteinler yapılarına dair bilimsel testlerde %92.4 puan alan AlphaFold, bu sayede hatalı çalışan ve yapıları keşfedilemeyen proteinlerdeki 'katlanma' sorununa dair en net verileri sunabildi.

Araştırmacılar tarafından yapılan çalışma sonucunda, programların proteinlerin şeklini pahalı ve zaman alan laboratuvar yöntemlerine yakın bir doğruluk düzeyinde belirlediği tespit edildi.