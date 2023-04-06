Şarkıcı Christina Aguilera cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yerleri açık açık anlattı

6 Grammy ödülü sahibi Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Christina Aguilera ağızları açık bırakan seks hayatı sohbetiyle gündemde.

Sohbet sırasında, ticari bir uçuşta battaniyenin altında ve bir müzik stüdyosunda seks yaptığını açıklayan Christina Aguilera açık sözlülüğüyle herkesi şoke etti.

"CİNSELLİK ÇO ÖZEL BİR ŞEY..."

Konuşmasına açık açık devam eden Christina Aguilera cinsellikte neleri sevdiğini söyleyerek 'gerçekten keşfedebileceğiniz bir partnerle birlikte olmak önemli' dedi.

"Cinsellik çok özel bir şey" diyen ünlü isim bekaretini yaşıtlarına göre daha geç bozduğunu da açıkladı.



Film yapımcısı sevgilisi Matthew Rutler ile nişanlı olan şarkıcı "Matthew özel bir insan. Filmde gerçekten güçlü bir dostluğumuz vardı" dedi.



