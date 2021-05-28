53 yıllık cinayet yine çözülemedi! Kazılardan da sonuç çıkmadı

Gloucester polisinden yapılan yazılı açıklamada, “Hiçbir insan kalıntısı veya eşya bulunmadı. TV prodüksiyon şirketi tarafından fotoğraflanan mavi malzeme tanımlanmadı, ancak gömülü olan bir boruya bağlı olabileceğini tespit ettik” ifadeleri yer aldı. Bodrum katında 6 noktaya odaklanıldığı, her bir alanın adli birim tarafından dikkatle incelendiği ve kazılan her şeyin sahada analiz edilip, tüm faaliyetlerin titizlikle kayda alınıp fotoğraflandığı bildirildi. “MARY’NİN BULUNAMAMASI NEDENİYLE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK” Emniyet Müdür Yardımcısı Craig Holden konuyla ilgili olarak, soruşturma üzerinde çalışan herkesin Mary’nin bulunamaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını ve düşüncelerinin Mary’nin ailesiyle birlikte olduğunu belirtti. Holden, “Mary’nin restoranın bodrum katına gömülmediğinden eminim ve bu yerin ihtimaller dışında kalmasının, ailesine küçük de olsa biraz rahatlık getireceğini umuyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca Holden, belgesel hazırlayan ekip tarafından sunulan bilgilerin önemli ve bu bağlamda yapılan kazı çalışmasının yerinde ve orantılı olduğunu da vurguladı.

MARY’NİN AİLESİ: HALA ÇOK ÜZGÜNÜZ Öte yandan polisten yapılan açıklamada, Mary’nin ailesinin ifadelerine de yer verildi. Aileden yapılan açıklamada, “Mary bulunamadığı için hala çok üzgünüz. Bu süreç boyunca açık fikirli olduk ve artık restoranın ihtimaller dışında olduğunu biliyoruz. Ancak Mary’nin bir gün bulunacağına dair biraz umut besleyebiliriz” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca polis, kazının yapıldığı restoranın tadilat çalışmalarının tamamlanmasından sonra sahiplerine iade edileceğini belirtti. NE OLMUŞTU? Gazeteci ve spiker Sir Trevor McDonald ve ekibi, 1960’lı yıllarda 12 kişiyi öldürdüğü kanıtlanan seri katil Fred West ve eşi Rose hakkında West'in çözülmemiş son cinayeti olduğuna inanılan Mary Bastholm'un kaçırılmasına odaklanan belgesel çekimi yaptıkları mekanda, katilin kurbanı olduğuna inanılan ama cesedi bulunamayan genç kıza ait kanıt buldu. Olay yerine çağrılan polis, 53 yıl sonra Mary Bastholm’un (15) cesedini bulmak için mekanda kazı başlattı. Emniyet Müdür Yardımcısı Craig Holden basına yaptığı açıklamada "Bu, yıllar içinde halkın büyük ilgisini çeken bir davada önemli bir gelişme olabilir. Bize sağlanan bilgilere dayanarak, bunu, Mary Bastholm davasında yeni ve potansiyel olarak önemli bir kanıt olarak görüyoruz” dedi.