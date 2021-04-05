5G farkı ile geldiler: Oppo A74 ve Oppo A74 5G duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatları

Oppo, Find X3 Pro sonrası yeni akıllı telefonlar tanıtmaya devam ediyor. Şirket, 5G'ye hazır olan Oppo A74 5G'yi bazı internet siteleri aracılığıyla görücüye çıkardı. Fakat bu telefonun yanında 4G bağlantısına destek veren Oppo A74 de ortaya çıktı. Peki akıllı telefonlar neler sunuyor?

İŞTE 4G'Lİ OPPO A74'ÜN ÖZELLİKLERİ

Oppo A74 ile başlayalım. Daha önce de söylediğimiz gibi 4G'li bir model olan A74, 6.43 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde, 60 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran ile geliyor. Telefon gücünü ise Snapdragon 662 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı destek veriyor. Telefon 5.000 mAh'lik bir bataryaya sahipken, 33W'lık bir hızlı şarj desteği sunuyor. Standart model 48 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik kamera ile kamera kurulumunu tamamlıyor. Ön tarafta ise 16 MP'lik bir ön kamera bulunuyor.

OPPO A74 5G ÖZELLİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Yurt dışındaki bazı mağazalarda listelenen Oppo A74 5G'de ise A74'e nazaran bazı değişiklikler var. Bahsettiğimiz değişiklik, sadece 5G bağlantısı değil. Zira telefon, 6.5 inçlik Full HD+ 90 Hz yenileme hızında LCD bir ekrana sahip. A74'te ekran AMOLED ve 60 Hz yenileme hızıyla geliyordu. A74 5G, Snapdragon 480 işlemcisini kullanıyor. Bu işlemcinin yanında 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 5.000 mAh'lik batarya A74 5G'ye de enerji sağlıyor ancak bu noktada telefonun 18W'lık bir hızlı şarj desteği sunduğunu belirtelim. 5G'li modelin arkasında 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik kamerası yer alıyor.

4G'Lİ VE 5G'Lİ OPPO A74 MODELLERİNİN FİYATLARI

Oppo A74'ün fiyatı güncel kur ile yaklaşık 255 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Oppo A74 5G'nin fiyatı ise yaklaşık 285 dolar seviyesinde. Her iki telefonun ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.

