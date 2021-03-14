Oppo tablet üretebilir!

'Oppo tablet üretecek' iddiası aslında yeni değil. Zira geçtiğimiz kasım ayında, Oppo'nun bir tablet üreteceğine yönelik bazı iddialar ortaya atılmıştı. Hatta bu iddiaların arasında Çinli üreticinin bir dizüstü bilgisayar piyasaya sürmeyi planladığına dair dedikodular da yer alıyordu. Şimdi ise Oppo'nun tablet serisine yönelik planı hakkında yeni bir rapor ortaya çıktı. Rapora bakılırsa, yakın bir zamanda Oppo markalı bir tablet görebiliriz.

OPPO TABLET ÜRETMEYE HAZIRLANIYOR

Yayınlanan raporun iddiasına göre, Oppo ilk tableti için tedarikçilerle halihazırda görüşmelerde bulunuyor. Yani Oppo tablet ürünlerini planlıyor ve şu anda tedarikçilerle de iletişim halinde. Herhangi bir isim ise belirtilmiyor. Ancak iddiaları doğru kabul edersek, firmanın tablet sektörüne adım atması oldukça dikkat çekici görünüyor.

APPLE'A VE DİĞER FİRMALARA RAKİP OLACAK

OPPO'nun ilk tableti hakkında hala çok şey bilinmiyor. Fakat tablet üretimi gerçekleştiğinde firma, Apple, Samsung, Lenovo, Huawei, Honor ve hala tablet işinde olan diğer birkaç markaya rakip olacak. Aynı zamanda Xiaomi'nin de yeni bir Mi Pad tablet ile karşımıza çıkması bekleniyor. Xiaomi'nin tabletini ne zaman duyurucağı ya da Oppo'dan önce mi sonra mı duyuracağı henüz belli değil.

