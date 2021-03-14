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Oppo tablet üretebilir!

14.03.2021 14:55 | Son Güncelleme:
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Oppo tablet üretebilir!

Oppo, akıllı telefonların, kablosuz kulaklıkların ve giyilebilir cihazların ardından yeni bir cihaz için plan kuruyor olabilir. Gelen bir rapora göre, mikroskop kameralı Find X3 Pro'yu geçtiğimiz günlerde tanıtan Oppo, tablet üretmeyi planlıyor. Yani Oppo'dan iPad'e yeni bir rakip gelebilir.

'Oppo tablet üretecek' iddiası aslında yeni değil. Zira geçtiğimiz kasım ayında, Oppo'nun bir tablet üreteceğine yönelik bazı iddialar ortaya atılmıştı. Hatta bu iddiaların arasında Çinli üreticinin bir dizüstü bilgisayar piyasaya sürmeyi planladığına dair dedikodular da yer alıyordu. Şimdi ise Oppo'nun tablet serisine yönelik planı hakkında yeni bir rapor ortaya çıktı. Rapora bakılırsa, yakın bir zamanda Oppo markalı bir tablet görebiliriz.

OPPO TABLET ÜRETMEYE HAZIRLANIYOR

Yayınlanan raporun iddiasına göre, Oppo ilk tableti için tedarikçilerle halihazırda görüşmelerde bulunuyor. Yani Oppo tablet ürünlerini planlıyor ve şu anda tedarikçilerle de iletişim halinde. Herhangi bir isim ise belirtilmiyor. Ancak iddiaları doğru kabul edersek, firmanın tablet sektörüne adım atması oldukça dikkat çekici görünüyor.

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APPLE'A VE DİĞER FİRMALARA RAKİP OLACAK

OPPO'nun ilk tableti hakkında hala çok şey bilinmiyor. Fakat tablet üretimi gerçekleştiğinde firma, Apple, Samsung, Lenovo, Huawei, Honor ve hala tablet işinde olan diğer birkaç markaya rakip olacak. Aynı zamanda Xiaomi'nin de yeni bir Mi Pad tablet ile karşımıza çıkması bekleniyor. Xiaomi'nin tabletini ne zaman duyurucağı ya da Oppo'dan önce mi sonra mı duyuracağı henüz belli değil.

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