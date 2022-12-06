6 ARALIK SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan açıklama yapıldı. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 6 Aralık Salı günü için Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama ve AFAD son depremler listesi....

SON DEPREMLER LİSTESİ! (6 ARALIK 2022 SALI)

2022.12.06 06:04:07 38.1295 30.8873 4.6 -.- 2.1 -.- YENICE-GELENDOST (ISPARTA) İlksel

2022.12.06 05:13:06 40.8072 31.4258 21.6 -.- 1.6 -.- DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE) İlksel

2022.12.06 04:54:42 38.6477 44.0460 5.0 -.- 2.0 -.- TEPEDAM-OZALP (VAN) İlksel

2022.12.06 04:40:23 39.1343 27.5665 9.2 -.- 1.5 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel

2022.12.06 04:35:06 40.7447 31.0412 10.5 -.- 1.6 -.- HAMAMUSTU-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.06 03:53:25 38.3273 27.1847 7.8 -.- 1.7 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.12.06 03:50:42 39.0022 27.8615 14.0 -.- 1.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2022.12.06 02:20:35 40.7715 31.0345 9.9 -.- 2.5 -.- HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.06 01:16:57 36.0660 31.2377 8.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2022.12.06 00:48:08 38.3167 36.4848 4.8 -.- 1.8 -.- DAYOLUK-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2022.12.06 00:27:54 37.0167 29.3847 15.3 -.- 1.7 -.- YESILDERE-GOLHISAR (BURDUR) İlksel

2022.12.06 00:12:26 36.1252 28.0120 11.1 -.- 2.9 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



