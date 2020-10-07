6 bin bilim insanı 'sürü bağışıklığı' çağrısı yaptı, ortalık karıştı

Aralarında önde gelen isimlerin de bulunduğu 6 bini aşkın bilim insanı, korona virüsüyle mücadele için 'gençler ve sağlıklı kişiler arasında sürü bağışıklığı' çağrısında bulundu. 'Great Barrington Deklarasyonu' ismiyle imzaya açılan çağrıda, hükümetlere riskli grupları ve yaşlıları korurken Covid-19'un diğer kesimler arasında yayılması tavsiye edildi. Tartışmalı deklarasyon, birçok bilim insanı tarafından 'yaşlılar ve riskli grupların feda edilmesi' olarak sertçe eleştirildi.

KİMLER İMZALADI?

ABD'nin Massachusetts eyaletinde kaleme alındığı kasabanın adıyla 'Great Barrington Deklarasyonu' olarak anılan metnin imzacıları arasında, Oxford Üniversitesi'nden Sunetra Gupta, Stanford Üniversitesi'nden Jay Bhattacharya ve Harvard Üniversitesi'nden Martin Kulldorff gibi isimler bulunuyor.

Metinde, hükümetlerin bir tedavi veya aşı bulunana kadar Covid-19'un yayılmasını engellemek için aldığı sokağa çıkma tedbirlerinin kamu sağlığı üzerinde yıkıcı etkileri bulunduğu, psikolojik sorunlara yol açıldığı ve tüm bu durumun yükünü de maddi durumu iyi olmayan kesimlerin üstlendiği belirtiliyor.