6 bin bilim insanı 'sürü bağışıklığı' çağrısı yaptı, ortalık karıştı

Aralarında önde gelen isimlerin de bulunduğu 6 bini aşkın bilim insanı, korona virüsüyle mücadele için 'gençler ve sağlıklı kişiler arasında sürü bağışıklığı' çağrısında bulundu. 'Great Barrington Deklarasyonu' ismiyle imzaya açılan çağrıda, hükümetlere riskli grupları ve yaşlıları korurken Covid-19'un diğer kesimler arasında yayılması tavsiye edildi. Tartışmalı deklarasyon, birçok bilim insanı tarafından 'yaşlılar ve riskli grupların feda edilmesi' olarak sertçe eleştirildi.
ABD'nin Massachusetts eyaletinde kaleme alındığı kasabanın adıyla 'Great Barrington Deklarasyonu' olarak anılan metnin imzacıları arasında, Oxford Üniversitesi'nden Sunetra Gupta, Stanford Üniversitesi'nden Jay Bhattacharya ve Harvard Üniversitesi'nden Martin Kulldorff gibi isimler bulunuyor.
Metinde, hükümetlerin bir tedavi veya aşı bulunana kadar Covid-19'un yayılmasını engellemek için aldığı sokağa çıkma tedbirlerinin kamu sağlığı üzerinde yıkıcı etkileri bulunduğu, psikolojik sorunlara yol açıldığı ve tüm bu durumun yükünü de maddi durumu iyi olmayan kesimlerin üstlendiği belirtiliyor.
Bilim insanları, Covid-19'dan ölme riski düşük olan kişilerin bir an evvel normal hayatlarına dönmesi, çocukların okula, yetişkinlerin işe gitmesi gerektiğini; risk altındaki kişilerin de bu sırada korunması gerektiğini savunuyor. Böylece, özellikle gençler arasında sürü bağışıklığı yaratılacağı öne sürülüyor.
Söz konusu çağrı, sürü bağışıklığına karşı çıkan bilim insanlarının sert tepkisini çekti. Yale Üniversitesi'nden epidemiyolog Gregg Gonsalves, enfeksiyon hızını yavaşlatmak için sokağa çıkma tedbirlerinin şart olduğunu belirtti. Nüfusun yaklaşık yarısının Covid-19 karşısında riskli sayılabileceğini belirten Gonsalves, "Sürü bağışıklığı stratejileri hasta ve engellileri 'telef etmek' anlamına gelir. Bu çok çirkin" tepkisini gösterdi.
Harvard Üniversitesi'nden epidemiyoloji profesörü William Hanage ise deklarasyonda sokağa çıkma tedbirlerinin yol açtığı zararla ilgili tespite katılsa da, 'sürü bağışıklığı' çağrısının çözüm olmadığını söyledi. Hanage, "Pandeminin dolaylı olarak yol açtığı zarara doğru bir şekilde dikkat çektikten sonra, yanıtın, pandeminin doğrudan yol açtığı zararı artırmak olduğunu söylüyorlar" dedi.
Hanage, yaptıkları çalışmalarda Covid-19'un 30'lu yaşlarındaki kişilerde gripten daha öldürücü olduğunu ve ölüm oranlarının bu yaştan sonra hızla arttığını söyledi. Nüfusun geniş kesimlerinin korunması gerektiğini belirten profesör, virüsün uzun vadede gençler üzerinde de yol açabileceği hasarın da hâlâ tam olarak bilinmediğini vurguladı.