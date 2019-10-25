HABER

6 ilçede prim borcu ödeme süresi uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 16:34 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde Bağ-Kur sigortalılarımız, genel sağlık sigortalılarımız, çiftçilerimiz ile tarım sigortalılarımızın son ödeme süresi 31 Ekim 2019 olan prim ödemelerini, 2 Aralık 2019 tarihine uzattık"

Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin'de Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi 31 Ekim'den 2 Aralık'a uzatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde Bağ-Kur sigortalılarımız, genel sağlık sigortalılarımız, çiftçilerimiz ile tarım sigortalılarımızın son ödeme süresi 31 Ekim 2019 olan prim ödemelerini 2 Aralık 2019 tarihine uzattık. Biz, birlikte Türkiyeyiz."

Öte yandan, 6 ilçede yapılandırma taksitlerinin son ödeme tarihi de 2 Aralık olarak belirlendi.

PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
Karacabeyli İpek Türkiye’yi temsil edecekKaracabeyli İpek Türkiye’yi temsil edecek
Herkes için ‘bilim’Herkes için ‘bilim’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Genel Sağlık Sigortası (GSS) SGK Prim borçları Twitter

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Liseyi karıştıran iddia! Veli ve öğrenciler tepki gösterdi

Liseyi karıştıran iddia! Veli ve öğrenciler tepki gösterdi

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' notası!

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' notası!

Bakanlık'tan İBB'ye 'Kemerburgaz' tepkisi!

Bakanlık'tan İBB'ye 'Kemerburgaz' tepkisi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da Silivri açıklarında deprem

İstanbul'da Silivri açıklarında deprem

Ankara Kızılay'da şüpheli çanta alarmı!

Ankara'da hareketli dakikalar! Kızılay'da alarm

Onu Yaser Can davasında yeni gelişme! İki polise 6 yıl hapis

Onu Yaser Can davasında yeni gelişme!

Macaristan Başbakanından 'güvenli bölge' açıklaması

Macaristan Başbakanından 'güvenli bölge' açıklaması

Osmaniye'de korkunç kaza! TIR şoförü hayatını kaybetti

Osmaniye'de korkunç kaza! TIR şoförü hayatını kaybetti

HDP Sözcüsü Günay Kubilay'dan Esad'a çağrı!

HDP'den Esad'a çağrı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.