6 Kasım Cumartesi günlük bur yorumları! Bugün Venüs Oğlak burcuna geçiyor

Astrolog Merve Rençber, 6 Kasım 2021 Cumartesi günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için önemli konulara dikkat çekti. Daha kalıcı, güvenilir ilişkiler içinde olmak isteyebilirsiniz. Beslenme düzeninizde dönemsel farklılıklara gidebilirsiniz. Karamsar ve negatif enerjilere düşmek, bu dönemde potansiyelinizi kısıtlayabilir. İşte 6 Kasım günlük burç yorumları…

KOÇ

Bugün Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Önümüzdeki 2,5 aylık süreçte hem iş hem özel hayatınızdaki ortaklıklarınızda ciddiyet ve sorumluluk öne çıkacaktır. Her türlü ilişkinin geleceğini gözden geçirebilir, uzun vadeli düşünmek ve uzun vadeli rota belirlemek isteyebilirsiniz. Bu süreçte yalnız olanlar için iş hayatında başarılı kişilerle tanışmalar gündeme gelebilir.

BOĞA

Bugün Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Önümüzdeki 2,5 aylık süreçte ilişkilerin geleceğine dair konuşmalar yapılabilir. Evlilik teklifi, düğün, nişan organizasyonları ve kutlamaları içinde olabilirsiniz. İlişkilere daha ciddi bir gözle bakabilir, yalnızca duygularla değil akıl ve mantıkla da ilişkileri gözden geçirebilirsiniz. Eğitim hayatınızda kendinizi gösterebilir ve bir dileğinize ulaşabilirsiniz.

İKİZLER

Bugün Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Önümüzdeki 2,5 aylık süreçte finansal hesaplamalara daha akıllıca yaklaşmak isteyebilir, keyfi harcamalar yapabilirsiniz. Çocuklarınız için finansal planlamalar içine de girebilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde ise emek, çaba veya fedakarlık öne çıkabilir, gereklilikleri doğabilir. Tutkular aşk ilişkilerinde bağlayıcı olabilir.

YENGEÇ

Bugün Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Önümüzdeki 2,5 aylık süreçte ilişkilerinizde ve dostluklarınızda emek ve çaba sarf etmeye dair konular gündeme gelebilir. Daha kalıcı, güvenilir ilişkiler içinde olmak isteyebilirsiniz. Yeni başlayacağınız ilişkiler ciddiyet arayışıyla başlayabilirken süregelen ilişkilerinizde de ciddiyete dair bir beklenti sunabilir veya karşınızdakiden ciddi bir teklif alabilirsiniz.

ASLAN

Bugün Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Önümüzdeki 2,5 aylık süreçte iş ilişkileri, iş hayatında kuracağınız bağlantılar önemli olacak ve öne çıkacaktır. Özellikle kadınlarla iş birliği içine girmek, yardım sunmak ve yardımları kabul etmek sizi ilerletebilir ve günün sonunda büyük oranda size katkı sağlayabilir. Beslenme düzeninizde dönemsel farklılıklara gidebilirsiniz.

BAŞAK

Bugün Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Önümüzdeki 2,5 aylık süreçte aşk ilişkilerinize olgun ve mantıklı bir bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Duyguları akıl süzgecinden geçirerek hareket edebilirsiniz. Aklın öne çıktığı bu süreçte, abartılı beklentiler ve duyguları tamamen arka plana atmak ilişkilerinizde soğuk bir hava estirebilir. İş arkadaşlıklarından gelişen flörtler olabilir.

TERAZİ

Bugün Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Önümüzdeki 2,5 aylık süreçte aile ilişkileri, aile içindeki kadınlarla ilişkiler öne çıkacaktır. Yaşlı aile büyüklerininin sağlığıyla ilgili destekler alınabilir ve şifa çalışabilir. Evinizde yeni düzenlemelere ve yenilemelere gidebilirsiniz. Diş, cilt, saç ve kemiklerle ilgili ufak, kısa süreli rahatsızlıklarla ilgilenebilir, hizmetler ve yardımlar alabilirsiniz. Karamsar ve negatif enerjilere düşmek, bu dönemde potansiyelinizi kısıtlayabilir.

AKREP

Bugün Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Önümüzdeki 2,5 aylık süreçte kısa süreli eğitimler, kısa süreli keyifli yolculuklar gündeminizde olabilir. Bu tarihten itibaren daha çok mantıksal düşünmeye gidecek, ayaklarınız yere basmaya başlayacaktır. Kardeşlerle ilişkilerde yardımlaşma, emek ve sabır gerektiren durumlar gündeminizde olabilir. Komşular ve akrabalarla gerekli mesafeler içinde olmalı.

YAY

Bugün Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Önümüzdeki 2,5 aylık süreçte keyfi harcamalarınız artış gösterebilir. İş hayatınızda kazanç ve yatırım üzerinden karar verebilir, hareket edebilirsiniz. İş ilişkileriniz arkadaşlığa, dostluğa dönebilir. Kadınlarla ilgili işler yapanlar için daha verimli bir süreç hakim olabilir. Arkadaşlık ilişkilerinizden bazıları için dönemsel ve zorunlu mesafeleşmeler, uzak kalmalar olabilir. Dış koşullar, iş yoğunluğu sosyal ortamlardan sizi uzaklaştırabilir.

OĞLAK

Bugün Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Önümüzdeki 2,5 aylık süreçte güzellik ve estetik konuları, finansal dengeler ve ilişkilerdeki alma-verme süreçleri ön planda olmaya başlayabilir. Yalnızlar için fırsatların ve potansiyellerin artacağı bir süreç olacaktır. Güzelliğiniz ve auranız ile beğeni görebilirsiniz. Saçlarla ilgili hizmetler almak için uygun bir dönem olacaktır. Aşk hayatınızda istediğinizi elde etmeniz daha kolay olabilir.

KOVA

Bugün Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Önümüzdeki 2,5 aylık süreçte yaşam alanınızı değiştirme isteği artabilir. Yurtdışına yerleşme, yurtdışı seyahatleri gündeminizde olabilir. Aynı zamanda yurtdışıyla ticari bağlantılar kurabilir, kazançlar elde edebilirsiniz. Bu dönemde yeteneklerinizi işe çevirmek, uzun vadeli kazanımlar getirecek bir durumu başlatabilir. Kapasitenizin farkına varma zamanı.

BALIK

Bugün Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Önümüzdeki 2,5 aylık süreçte sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınız ön planda olacaktır. İlişkilerinizde iş birliği ortaya çıkabilir, ortak iş girişimleri planlayabilirsiniz. Sosyal medya aracılığıyla projeler ve girişimler gündeme gelebilir.



