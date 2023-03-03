6'lı masa adayı kim? 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanacak, pazartesi günü belli olur mu? Millet İttifakı'nın adayı açıklanıyor!

6'lı Masa toplantısı cumhurbaşkanı adayını belirlemek için geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. 6'lı Masa liderlerinin cumhurbaşkanı adaylığı gündemiyle bir araya geldiği toplantı sonrası yazılı açıklamada bulunuldu. 6'lı Masa cumhurbaşkanı adayının 6 Mart Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

6'LI MASA CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

6'lı Masa liderlerinin cumhurbaşkanı adaylığı gündemiyle bir araya geldiği toplantı sonrası yapılan açıklamada, ortak aday konusunda anlaşmaya varıldığı belirildi.

6'LI MASA CUMHURBAŞKANI ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Altılı Masa cumhurbaşkanı adayı için 6 Mart Pazartesi günü tekrar görüşüleceği kaydedildi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”





