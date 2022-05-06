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6 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanıyor?

06.05.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişinin sonuçları 6 Mayıs akşam saatlerinde araştırılmaya başlandı. Sonuçlar internet üzerinden belli oluyor. Peki 6 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanıyor? İşte detaylar...

6 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanıyor?

On Numara çekilişi pazartesi ve cuma günleri gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları, çok geçmeden belli oluyor. Peki 6 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanıyor? On Numara çekilişi 20.30'da başlıyor. İşte detaylar...

6 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanıyor?

6 MAYIS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

On numara çekilişini ve diğer çekilişlerin sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz. Bu adresten geçmiş sonuçları sorgulamanız da mümkün.

ON NUMARA NASIL OYNANIYOR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.


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Milli Piyango
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