Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları merak konusu oldu. Peki 6 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? Çekiliş sonucuna, haberimizin içeriğinden veya içerikte yer alan adresten ulaşabilirsiniz. İşte merak edilenler...

6 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Çılgın Sayısal Loto çekilişinin geçmiş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz. Çekiliş 21.30'da başlayacak ve sonuçlar 15-20 dakika gibi bir zaman diliminin ardından belli olacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



