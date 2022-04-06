Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları merak konusu oldu. Peki 6 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? Çekiliş sonucuna, haberimizin içeriğinden veya içerikte yer alan adresten ulaşabilirsiniz. İşte merak edilenler...
6 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.
Çılgın Sayısal Loto çekilişinin geçmiş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz. Çekiliş 21.30'da başlayacak ve sonuçlar 15-20 dakika gibi bir zaman diliminin ardından belli olacak.
Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.
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