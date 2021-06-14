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6 parmaklı Dicle'ye başarılı operasyon!

14.06.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağ ayağında doğuştan 6 parmağı bulunan 2 yaşındaki Dicle, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde yapılan başarılı ameliyatla fazla parmağından kurtularak, sağlıklı adımlar atmaya başladı.

6 parmaklı Dicle'ye başarılı operasyon!

Atsız ailesinin 2 yaşındaki kızları Dicle, sağ ayağında şekil bozukluğu ve 6 parmakla dünyaya geldi. Minik Dicle, yürümeye başladığında ayağındaki fazla parmak sebebiyle oldukça zorlandı. Yürümekte güçlük çeken ve bu nedenle sürekli ağlayan minik kızlarını sağlığına kavuşturmak için araştırma yapan Atsız ailesi, ANKA Hastanesi’ne başvurdu. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Uzuner ile görüşen Atsız ailesi, kızlarının fazla parmağının alınmasını istedi. Yapılan tetkikler sonrasında ameliyata alınan minik Dicle, başarılı bir operasyonun ardından hem fazla parmağından kurtuldu hem de ayaklarındaki şekil bozukluğundan kurtuldu.

Ameliyat hakkında bilgi veren Op. Dr. Uzuner, “Doğuştan her iki ayakta şekil bozukluğu olan hastamıza öncelikle muayene sonrası tetkiklerini yaptık. Sonrasında ameliyatı planladık ve gerçekleştirdik. Yürürken fazla parmağından dolayı katlanan diğer parmağa tel taktık ve şekil bozukluğunu giderdik. Çok parmaklılık (Polidaktili) doğuştan gelen, genetik bir bozukluktur. Polidaktili, el ve ayak parmaklarında normalden daha fazla sayıda, doğuştan parmak bulunmasıdır. Bu tür vakalara sık sık karşılaşmaktayız. Genellikle bebeklik çağında 1 yaş ve sonrasında ameliyat planlanmaktadır” dedi.

Kızlarının sağlığına kavuşmasının sevincini yaşayan aile ise, ”Dicle yürümekte zorlandıkça biz kahroluyorduk. Çok şükür şu an durumu iyi. Diğer çocuklar gibi rahatlıkla yürüyebileceği için çok mutluyuz. Kızımızı sağlığına kavuşturan doktorumuz ve ANKA Hastanesi çalışanlarına teşekkür ederiz” diye konuştu.

(İHA)

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