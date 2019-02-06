6 şubat 2019 Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 78 kişi 4 bin 306 lira 80'er kuruş, 4 bilen 3 bin 878 kişi 65 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 68 bin 97 kişi 10 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye kazanan kuponun Elazığ Merkez ilçeden yatırıldığı bildirildi.

Çekilişte toplam 2 milyon 99 bin 282 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 832 bin 995 lira 53 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 466 bin 507 lira 15 kuruş kamuya aktarılacak. (AA)

