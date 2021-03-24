6 tenis kortu büyüklüğündeki tablo 62 milyon dolara satıldı

"Tablo ilk gördüğümde bana çok güçlü geldi ve parçalara ayrılmasının hata olacağını düşündüm" diyen Abdoune, ödediği servetin çocuklarla ilgili hayır işlerine aktarılacağının açıklanmasını "Koronavirüs pandemisi, çocukların hayatlarını daha da olumsuz hale getirdi. Buna tepki vermeliyiz. Bu yap boz tabloya ben de bir parça katabildiysem, ne mutlu" diye değerlendirdi.

Guinness Dünya Rekorları tarafından 'En Büyük Tuval Tablo' olduğu teyit edilen Britanyalı sanatçı Sacha Jafri'nin eseri, açık artırmanın düzenlendiği 5 yıldızlı Otel Atlantis, The Palm'ın balo salonunda sergilenirken, ilk açıklama 70 parçanın ayrı ayrı satılacağı yönündeydi. Tamamına 62 milyon dolar ödenmesiyle açık artırmada hedeflenen gelirin iki katı elde edildi.

Altius Gestion Uluslararası Holdingi'nin CEO'su "Yoksul bir aileden geliyorum. Yiyecek bir şey bulamamanın nasıl bir his olduğunu bilirim. Ama ben en azından ailemden ve okulumdan sevgi ve destek görmüştüm" diye ekledi.

140 ülkeden çocuğun internetten gönderdiği sanat eserlerinin de eklendiği tablodan elde edilen gelirin UNICEF, UNESCO, Global Gift Foundation ve BAE Eğitim Bakanlığına aktarılacağı açıklandı.

62 milyon dolar, hayattaki bir sanatçının eserine ödenen en yüksek fiyatlar arasına girdi. 44 yaşındaki Sacha Jafri'nin önceki eserlerinin alıcıları arasında Eva Longoria, Paul McCartney, Barack Obama gibi isimler var.



