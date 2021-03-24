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  4. 6 tenis kortu büyüklüğündeki tablo 62 milyon dolara satıldı

6 tenis kortu büyüklüğündeki tablo 62 milyon dolara satıldı

24.03.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Dünyanın en büyük tuval resmi' diye nitelenen Britanyalı sanatçı Sacha Jafri'nin 'İnsanlığın Yolculuğu' isimli eseri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde 62 milyon dolara satıldı. Açık artırmadan elde edilen gelirin çocuklarla ilgili hayır kurumlarına bağışlanacağı açıklandı.

6 tenis kortu büyüklüğündeki tablo 62 milyon dolara satıldı

6 tenis kortu büyüklüğündeki 1580 metrekareye yayılan 'İnsanlığın Yolculuğu' isimli tabloyu oluşturan 70 parçanın tamamı, Dubai'de yaşayan Fransız vatandaşı Andre Abdoune tarafından satın alındı.

Guinness Dünya Rekorları tarafından 'En Büyük Tuval Tablo' olduğu teyit edilen Britanyalı sanatçı Sacha Jafri'nin eseri, açık artırmanın düzenlendiği 5 yıldızlı Otel Atlantis, The Palm'ın balo salonunda sergilenirken, ilk açıklama 70 parçanın ayrı ayrı satılacağı yönündeydi. Tamamına 62 milyon dolar ödenmesiyle açık artırmada hedeflenen gelirin iki katı elde edildi.

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Fransız haber ajansı AFP, eskiden borsa, şimdiyse kripto para işleriyle uğraşırken en büyük tuval resmi satın alan Abdoune ile konuştu.

"Tablo ilk gördüğümde bana çok güçlü geldi ve parçalara ayrılmasının hata olacağını düşündüm" diyen Abdoune, ödediği servetin çocuklarla ilgili hayır işlerine aktarılacağının açıklanmasını "Koronavirüs pandemisi, çocukların hayatlarını daha da olumsuz hale getirdi. Buna tepki vermeliyiz. Bu yap boz tabloya ben de bir parça katabildiysem, ne mutlu" diye değerlendirdi.

Altius Gestion Uluslararası Holdingi'nin CEO'su "Yoksul bir aileden geliyorum. Yiyecek bir şey bulamamanın nasıl bir his olduğunu bilirim. Ama ben en azından ailemden ve okulumdan sevgi ve destek görmüştüm" diye ekledi.

140 ülkeden çocuğun internetten gönderdiği sanat eserlerinin de eklendiği tablodan elde edilen gelirin UNICEF, UNESCO, Global Gift Foundation ve BAE Eğitim Bakanlığına aktarılacağı açıklandı.

62 milyon dolar, hayattaki bir sanatçının eserine ödenen en yüksek fiyatlar arasına girdi. 44 yaşındaki Sacha Jafri'nin önceki eserlerinin alıcıları arasında Eva Longoria, Paul McCartney, Barack Obama gibi isimler var.


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