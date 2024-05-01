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  4. Sosyal medyada gündem oldu... İstanbul'da 70 milyon TL'ye satılan daire! Özelliklerini böyle sıraladı

Sosyal medyada gündem oldu... İstanbul'da 70 milyon TL'ye satılan daire! Özelliklerini böyle sıraladı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
01.05.2024 11:55
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Konut fiyatlarındaki artış son dönemin en çok konuşulan konularından bir tanesi. Son olarak İstanbul'da 70 milyon TL'ye satılan bir daire sosyal medyada gündem yarattı. Satılık dairenin hızla yayılan videosunda dairenin 48. katta ve 9+2 olduğu belirtildi.

Sosyal medyada gündem oldu... İstanbul'da 70 milyon TL'ye satılan daire! Özelliklerini böyle sıraladı

Konut satın almak isteyen vatandaşlar, satılık ev fiyatlarındaki yükselişi konuşmaya devam ediyor. Konut fiyatlarının yüksekliği gündem olmaya devam ederken sosyal medya şimdi de İstanbul'da 70 milyon TL'ye satılan daireyi konuşuyor.

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Sosyal medyada hızla yayılan videoda İstanbul, Sarıyer, Seyrantepe'deki bir rezidansta bulunan ve 48. katta yer alan dairenin 9+2 olduğu belirtildi. Dairenin fiyatı ise 70 milyon TL olarak belirtildi. Dairenin 360 derece panoramik bir İstanbul manzarasına sahip olduğu gibi detaylar da videoda yer aldı.

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Galatasaray stadının hemen yanında olduğu belirtilen satılık dairenin tanıtım videosuna sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda yorum geldi.


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul satılık daire
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