6 yaşındaki Asel'in ölümüne neden olan sürücü tutuklandı!

Olay, 18 Mart Pazartesi günü Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi'nde meydana geldi. 6 yaşındaki Asel Mira Şahin, annesi ve kardeşiyle yolun karşısına geçerken Gökhan Demiray idaresindeki otomobilin çarpması sonucunda metrelerce savruldu. Asel Mira Şahin kaza sonrasında ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Olay sonrasında gözaltına alınan sürücü Gökhan Demiray adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TUTUKLANDI

Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Asel Mira Şahin hayatını kaybetti. Asel Mira Şahin'in hayatını kaybetmesinin ardından yeniden gözaltına alınan sürücü Gökhan Demiray Anadolu Adliyesine getirildi. Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürücü Gökhan Demiray hakimlikteki ifadesinde, Pişmanım dedi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





