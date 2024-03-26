HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 6 yaşındaki Asel'in ölümüne neden olan sürücü tutuklandı!

6 yaşındaki Asel'in ölümüne neden olan sürücü tutuklandı!

26.03.2024 18:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli'de annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen 6 yaşındaki Asel Mira Şahin'in ölümünün ardından sürücü tekrar gözaltına alındı. Sürücü Gökhan Demiray 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

6 yaşındaki Asel'in ölümüne neden olan sürücü tutuklandı!

Olay, 18 Mart Pazartesi günü Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi'nde meydana geldi. 6 yaşındaki Asel Mira Şahin, annesi ve kardeşiyle yolun karşısına geçerken Gökhan Demiray idaresindeki otomobilin çarpması sonucunda metrelerce savruldu. Asel Mira Şahin kaza sonrasında ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Olay sonrasında gözaltına alınan sürücü Gökhan Demiray adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ISTANBUL--6-YASINDAKI-ASELE-CARPARAK-OL_31717 (1)

TUTUKLANDI

Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Asel Mira Şahin hayatını kaybetti. Asel Mira Şahin'in hayatını kaybetmesinin ardından yeniden gözaltına alınan sürücü Gökhan Demiray Anadolu Adliyesine getirildi. Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürücü Gökhan Demiray hakimlikteki ifadesinde, Pişmanım dedi.

ISTANBUL--6-YASINDAKI-ASELE-CARPARAK-OL_31717 (2)

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Liseliler arasında bıçaklı kavga! Ortalık savaş alanına döndüLiseliler arasında bıçaklı kavga! Ortalık savaş alanına döndü
Erbakan ilk kez sayı verdi: MHP'yi geçtik, sırada İYİ Parti var... Ardından sıradaki hedefini açıkladıErbakan ilk kez sayı verdi: MHP'yi geçtik, sırada İYİ Parti var... Ardından sıradaki hedefini açıkladı
İmamoğlu'na destek! '17, 127 bakan bile durduramaz'İmamoğlu'na destek! '17, 127 bakan bile durduramaz'
Anahtar Kelimeler:
Sultanbeyli asel
En Çok Okunan Haberler
İmamdan 9 yaşında çocuğa 11 yıl boyunca her hafta cinsel istismar!

İmamdan 9 yaşında çocuğa 11 yıl boyunca her hafta cinsel istismar!

O büyükşehirde seçim şimdiden bitti: Yüzde 71

O büyükşehirde seçim şimdiden bitti: Yüzde 71

MHK toplantısı görüntüleri Türk futbolunu sarstı! Erden Timur'dan açıklama: 'Telefon kayıtları, mesajlaşmalar incelensin'

MHK toplantısı görüntüleri Türk futbolunu sarstı! Erden Timur'dan açıklama: 'Telefon kayıtları, mesajlaşmalar incelensin'

Kocası için 'ayakta başka yatakta başka' dedi! Zahide Yetiş şoke oldu

Kocası için 'ayakta başka yatakta başka' dedi! Zahide Yetiş şoke oldu

Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için hepsi arkasını döndü

Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için hepsi arkasını döndü

Erbakan ilk kez sayı verdi: MHP'yi geçtik, sırada İYİ Parti var... Ardından sıradaki hedefini açıkladı

Erbakan ilk kez sayı verdi: MHP'yi geçtik, sırada İYİ Parti var... Ardından sıradaki hedefini açıkladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.