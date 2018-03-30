KADIN

Beşizlerle geçen sıradan bir gün! Günde 60 bez değiştirip, kırk şişe süt içiyorlar

Esra Çeliksoy Esra Çeliksoy
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 30.03.2018 16:26 | Son Güncelleme

Zoey Hart, Dakota Faith, Hollyn Grace, Asher Blaze ve Gavin Lane adındaki bebekler günde kırk şişe süt içiyor, yirmi kıyafet ve 60 bebek bezi değiştiriyor. İşte Briana ve Jordan Turner çiftinin beşizleriyle geçirdiği sıradan bir günü...

Beşizlerle geçen sıradan bir gün! Günde 60 bez değiştirip, kırk şişe süt içiyorlar

Yatılı bir bakıcının ve annesinin yardımıyla bebeklerine bakan ABD'li Turner çifti, günde en az 3 kez çamaşır yıkıyor.

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Tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen beşizler 24 saat içinde en az 20 farklı kıyafet giyiyor ve 60 kez bez değiştiriyorlar.

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Muhteşem beşliyi doyurmakta bir o kadar zor. Günde 40 şişe süt ve ekstra mama hazırlanan bebeklerin annesi Briana, ''bu kesinlikle çılgınlık. Evde sıkıcı bir an bile yok.

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Beraber dışarı çıkmak oldukça zor olduğu için bir minibüs almak zorunda kaldık. Ama bunda bile sıkışıyoruz. İki tane ikili bebek arabası ve bebek taşıyıcı aldık. Dışarıda herkes bize bakıyor'' diye konuşuyor.

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Vinç sürücüsü olarak çalışan baba Jordan Turner ise, ''yaşadığımız durum bazen gerçek değilmiş rüyadaymışım gibi geliyor. Ancak ağladıklarında bu durumdan hemen uyanıyorum.

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Temel ihtiyaçları karşılamakta zorlandığımız için bir bağış sayfamız bulunuyor'' diye konuşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Briana ve Jordan Turner beşiz

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