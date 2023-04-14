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60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'nun eski eşini görenlerin ağızları açık kaldı! Bakın kim çıktı

14.04.2023 01:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde Gestapo lakaplı Fikret karakterine hayat veren Yeşim Ceren Bozoğlu’nun son hali uzun süre gündem olmuştu. 60 kilo veren Bozoğlu adeta bambaşka birine dönüştü. Oyunculuğu oldukça beğenilen ünlü ismin eski eşinin de oyuncu olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'nun eski eşini görenlerin ağızları açık kaldı! Bakın kim çıktı

Doktorlar dizisinde hayat verdiği Fikret karakteri ile hafızalara kazınan ve O Hayat Benim dizisindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Yeşim Ceren Bozoğlu verdiği kilolar ile herkesi şaşırtmıştı. Başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun eski eşinin de çok ünlü bir isim olduğu ortaya çıktı.

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48 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu kendisi gibi oyuncu olan ve Selena, Türk Malı ve Hayat Bilgisi gibi yapımlarda rol alan Sinan Çalışkan ile evliymiş. Çift 2007 ve 2010 yılları arasında evli kalmış.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Bozoğlu sayısız proje ile izleyici karşısına çıktı. Ünlü oyuncu Geniş Aile dizisinde Ulvi'nin sevgilisi "Domuşuk Sevim" karakterini canlandırdı.

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Başarılı ismin rol aldığı yapımlar arasında Yeditepe İstanbul, Sultan Makammı, Doktorlar, Avrupa Yakası, O Hayat Benim, Kalbimdeki Deniz de bulunuyor.

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Ünlü oyuncu Kuruluş Osman dizisinde Hazal Hatun'a, Annemizi Saklarken dizisinde Füsun karakterine hayat verdi.

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Hayaller ve Hayatlar'ın kadrosunda bulunan Yeşim Ceren Bozoğlu dizideki rol arkadaşı Halil İbrahim Kurum ile bir süre sevgili oldu.

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