HABER

60 yaşında kabusu yaşıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.03.2019 09:59 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Suriye uyruklu Mahmut Nebi’nin 7 ay önce ağzının içi de dahil olmak üzere vücudunun her tarafında çıkan yaralar hayatını kabusa çevirdi.

60 yaşında kabusu yaşıyor

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Suriye uyruklu Mahmut Nebi’nin 7 ay önce ağzının içi de dahil olmak üzere vücudunun her tarafında çıkan yaralar hayatını kabusa çevirdi. Teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle yatalak hale gelen yaşlı adam, sulu yemekler dışında herhangi bir şey yiyemiyor.
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Suriye uyruklu Mahmut Nebi, vücudunda yaralar çıkmaya başlayınca Suruç Devlet Hastanesine gitti. Burada yatırılarak 15 gün tedavi edilmeye çalışılan Nebi, hastalığına teşhis konulamayınca Şanlıurfa merkeze sevk edildi.
Hastaneden hastaneye gittiler ama tedavi yolu bulamadılar
Şanlıurfa’da da doktorlar bir şey yapamayınca Gaziantep’e gönderildi. Gaziantep’te tedavi altına alınan Nebi, fenalaşınca yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 50 gün yoğun bakımda kalan Nebi, hastalığının tedavisi olmadığı gerekçesiyle taburcu edilerek evine gönderildi. Suruç’a dönen aile, bu defa Mersin’e gitti. Mersin’de de tedavisi olmadığı gerekçesiyle yeniden Suruç’a gönderildi. Suruç’a gitmeyen aile, bu defa Adana’ya giderek tedavi için çözüm bulmaya çalıştı. Adana’da da hastalığın tedavisi olmadığını öğrenen aile, çaresiz bir şekilde Suruç’a geri döndü.
Yaralar ağzının içini de kapladı
İlçeye bağlı Yıldırım Mahallesinde yaşayan Mahmut Nebi’nin bakımını eşi Hedle Nebi yapıyor. Yatalak hale gelen Mahmut Nebi, ağzının içi de yara olduğundan sulu yemekler dışında herhangi bir şey yiyemiyor. Maddi sıkıntılar da çeken aile, yoğurt ve çay dışında sulu yemek bulamadığı için hastaya her gün ekmeği çaya ya da yoğurda katıp yediriyor. Eşi Hedle’nin kendisiyle ilgilenmesi sayesinde hayata tutunan Mahmut Nebi, yetkililere seslenerek tedavisi için yardım istedi.
Götürdükleri hastanelerin tedavisi olmadığı gerekçesiyle hastalarını kabul etmediğini söyleyen Hedle Nebi, bütün kapıların kapalı olduğunu söyleyerek yardım istedi. Eşinin yatalak hale geldiğini söyleyen Hedle Nebi, ağzının içi de yara olduğundan sadece yoğurt ve çaya kattığı ekmekle besleyebildiğini, onu da yeteri kadar yiyemediği için sürekli aç olduğunu dile getirdi.
Kötü durumda olduğunu söyleyen Mahmut Nebi ise, hastaneye ilk yattığında iyileşeceğini düşündüğünü fakat her geçen gün kötüye gittiğini söyledi.

60 yaşında kabusu yaşıyor

60 yaşında kabusu yaşıyor

60 yaşında kabusu yaşıyor

Bugünün ünlüleri 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü?Bugünün ünlüleri 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü?
'Tuz tüketimi hipertansiyon ve böbrek hastalığını tetikliyor''Tuz tüketimi hipertansiyon ve böbrek hastalığını tetikliyor'
Işın tedavisinde, akıllı teknolojiIşın tedavisinde, akıllı teknoloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Yeni Zelanda'da cuma ezanı canlı yayınlandı

Yeni Zelanda'da cuma ezanı canlı yayınlandı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?

Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Yanık izi nasıl geçer?

Yanık izi nasıl geçer?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.