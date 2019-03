60 yaşında kabusu yaşıyor

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Suriye uyruklu Mahmut Nebi’nin 7 ay önce ağzının içi de dahil olmak üzere vücudunun her tarafında çıkan yaralar hayatını kabusa çevirdi. Teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle yatalak hale gelen yaşlı adam, sulu yemekler dışında herhangi bir şey yiyemiyor.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Suriye uyruklu Mahmut Nebi, vücudunda yaralar çıkmaya başlayınca Suruç Devlet Hastanesine gitti. Burada yatırılarak 15 gün tedavi edilmeye çalışılan Nebi, hastalığına teşhis konulamayınca Şanlıurfa merkeze sevk edildi.

Hastaneden hastaneye gittiler ama tedavi yolu bulamadılar

Şanlıurfa’da da doktorlar bir şey yapamayınca Gaziantep’e gönderildi. Gaziantep’te tedavi altına alınan Nebi, fenalaşınca yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 50 gün yoğun bakımda kalan Nebi, hastalığının tedavisi olmadığı gerekçesiyle taburcu edilerek evine gönderildi. Suruç’a dönen aile, bu defa Mersin’e gitti. Mersin’de de tedavisi olmadığı gerekçesiyle yeniden Suruç’a gönderildi. Suruç’a gitmeyen aile, bu defa Adana’ya giderek tedavi için çözüm bulmaya çalıştı. Adana’da da hastalığın tedavisi olmadığını öğrenen aile, çaresiz bir şekilde Suruç’a geri döndü.

Yaralar ağzının içini de kapladı

İlçeye bağlı Yıldırım Mahallesinde yaşayan Mahmut Nebi’nin bakımını eşi Hedle Nebi yapıyor. Yatalak hale gelen Mahmut Nebi, ağzının içi de yara olduğundan sulu yemekler dışında herhangi bir şey yiyemiyor. Maddi sıkıntılar da çeken aile, yoğurt ve çay dışında sulu yemek bulamadığı için hastaya her gün ekmeği çaya ya da yoğurda katıp yediriyor. Eşi Hedle’nin kendisiyle ilgilenmesi sayesinde hayata tutunan Mahmut Nebi, yetkililere seslenerek tedavisi için yardım istedi.

Götürdükleri hastanelerin tedavisi olmadığı gerekçesiyle hastalarını kabul etmediğini söyleyen Hedle Nebi, bütün kapıların kapalı olduğunu söyleyerek yardım istedi. Eşinin yatalak hale geldiğini söyleyen Hedle Nebi, ağzının içi de yara olduğundan sadece yoğurt ve çaya kattığı ekmekle besleyebildiğini, onu da yeteri kadar yiyemediği için sürekli aç olduğunu dile getirdi.

Kötü durumda olduğunu söyleyen Mahmut Nebi ise, hastaneye ilk yattığında iyileşeceğini düşündüğünü fakat her geçen gün kötüye gittiğini söyledi.