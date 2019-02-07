60 yaşındaki model moda dünyasının sınırlarını zorluyor!

2016 yılında Sports Illustrated'e kapak olan ve dergiye poz veren en yaşlı kadın ünvanını alan Nicola Griffin bu kez büyük beden modeller ve 45 yaş üstü kişiler için online ürün satan JD Williams'ın iç çamaşırı koleksiyonu için poz verdi.

53 yaşında bir mankenlik ajansı tarafından keşfedilen ve 2016 yılında Sports Illustrated dergisine poz vermesiyle adını duyuran kadın yin çamaşırları içinde poz verince ses getirdi.

Verdiği röportajda kendimi yeniden keşfettim diyen Nicole, ''İç çamaşırı çekimlerini çok seviyorum. Kendimi genç olduğum yaşlardan daha emin ve güvende hissediyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Kusurlarımı seviyorum.

Yaş grubumu temsil ediyorum ve diğer orta yaşlı kadınların kendilerini kucaklamalarını teşvik etmeyi umuyorum. 50'li yaşlarımı geride bıraktım ama ben daha yeni başlıyorum'' diye konuşuyor.

JD Williams adına açıklama yapan ürün müdürü, ''Nicola bu iş için en iyi isim. Çünkü çok gerçekçi ve bizim benimsediğimiz çıkış noktasını yansıtıyor.

Biz 45 yaş üstü kadın ve erkekler için ürünler satıyoruz. Tamamen bu yaş ve üstüne uygun seçenekler sunuyoruz. Çünkü hayat daha yeni başlıyor. Podyum ve dergilerde daha fazla çeşitliliğe ve her yaş büyüklüğüne ihtiyacımız var'' diyor.

Nicole'un Instagram'da 11 binden fazla takipçisi bulunuyor.



