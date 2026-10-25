Evinize bu 7 bitkiyi koyarsanız küfün esamesi okunmuyor!

Kış aylarında pencerelerde oluşan yoğuşma, evlerde sık karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor. Kontrol altına alınmayan nem, küf oluşumuna ve evin çeşitli bölümlerinde hasara neden olabiliyor. Küf, solunum yolu sorunları açısından da risk oluşturabiliyor.

GardeningExpress.co.uk'den Chris Bonnett, kış aylarında yoğuşmanın birçok evde görüldüğünü belirterek yüksek nem seviyelerinin küf oluşumuna zemin hazırlayabileceğini ifade ediyor. Bazı bitkilerin evdeki nem dengesini düzenlemeye yardımcı olabileceğini söyleyen Bonnett, bu bitkilerin dekoratif açıdan da avantaj sağladığını belirtiyor.

Evdeki nemi dengelemeye yardımcı olan 7 bitki

1. İNGİLİZ SARMAŞIĞI

Aydınlık ancak doğrudan güneş almayan ortamlarda yetişmeyi seven İngiliz sarmaşığı, düzenli sulama gerektiriyor. Evde yetiştirilebilen bu bitkinin yaprakları evcil hayvanlar için zehirli olabileceğinden dikkatli olunması gerekiyor.

2. BARIŞ ÇİÇEĞİ

Beyaz çiçekleriyle dikkat çeken barış çiçeği, nemli ortamları seviyor. Bu nedenle banyo ve mutfak gibi alanlarda yetiştirilebiliyor. Doğrudan güneş ışığı almayan ortamlara da uyum sağlayabilen bitki, yaprakları ve çiçekleri nedeniyle evcil hayvanlar için zehirli olabiliyor.

3. PALMİYE TÜRLERİ

Palmiye türleri, yaprakları aracılığıyla havadaki nemi emebilen bitkiler arasında gösteriliyor. Areka palmiyesi, bambu palmiyesi, salon palmiyesi, bodur hurma palmiyesi ve kamış palmiyesi evde yetiştirilebilecek seçenekler arasında bulunuyor.

4. AŞK MERDİVENİ

Nemli ortamları seven aşk merdiveni, havadaki nemi emmeye ve ortamın nem dengesine katkıda bulunmaya yardımcı olabiliyor. Doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde yetiştirilebilen bitkinin düzenli olarak sulanması gerekiyor.

5. PAŞA KILICI

Dayanıklı yapısıyla bilinen paşa kılıcı, farklı ışık koşullarına uyum sağlayabiliyor. Aydınlık ortamlarda daha iyi gelişse de az ışık alan alanlarda da yetiştirilebiliyor. Banyo gibi alanlarda da tercih edilen bitki, fazla bakım gerektirmemesiyle öne çıkıyor.

6. ORKİDE

Göz alıcı çiçekleriyle ev dekorasyonunda sıkça tercih edilen orkide, kökleri ve yaprakları aracılığıyla çevresindeki nemden yararlanabiliyor. Uygun ışık ve bakım koşulları sağlandığında ev ortamında yetiştirilebiliyor.

7. KURDELE ÇİÇEĞİ

Bakımının kolay olması nedeniyle özellikle bitki yetiştirmeye yeni başlayanların tercih ettiği kurdele çiçeği, iç mekânlarda yetiştirilebiliyor. Ev ortamındaki bazı kirleticilerin azaltılmasına yardımcı olabilen bitkinin genellikle haftada bir veya iki kez sulanması gerekiyor. Sulama sıklığının ortamın koşullarına göre ayarlanması önem taşıyor.

Uzmanların önerdiği bitkiler evdeki nem dengesine katkıda bulunabilse de tek başına yeterli olmayabilir.