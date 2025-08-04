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600 milyondan fazla kişi mücadele ediyor: Kadınlarda, obezite ve uzun süre oturmak meme kanseri riskini artırıyor!

Obezite, günümüzde hem Türkiye’de hem de dünyada hızla artan sağlık sorunlarının başında geliyor. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde 600 milyondan fazla kişinin obeziteyle mücadele ettiğini belirtti. Aşırı yağ birikiminin sadece kalp-damar hastalıkları değil, çeşitli kanser türleri için de risk oluşturduğunu söyledi.

600 milyondan fazla kişi mücadele ediyor: Kadınlarda, obezite ve uzun süre oturmak meme kanseri riskini artırıyor!

Obezitenin, yani aşırı yağlanmanın pek çok kronik hastalığa ve kansere neden olduğunu bildiren Prof. Dr. Uğur Coşkun, yeni yayımlanan kapsamlı bir araştırmada; günlük oturma süresinin, obez kadınlarda meme kanseri riskini artırabileceğini ortaya koyduğunu belirtti.

600 milyondan fazla kişi mücadele ediyor: Kadınlarda, obezite ve uzun süre oturmak meme kanseri riskini artırıyor! 1

"9 BİNDEN FAZLA OBEZ KADIN İNCELENDİ"

Prof. Dr. Uğur Coşkun, "1999-2020 yılları arasında Amerika'da gerçekleştirilen Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi verilerine dayanan bu çalışmada, 9 binden fazla obez kadın incelendi. Araştırmaya göre, günlük 8 saatten fazla oturan kadınlarda meme kanseri görülme oranı, daha az oturanlara göre belirgin şekilde daha yüksek. Çalışma bulgularını incelediğimizde uzun süreli oturmanın özellikle fiziksel olarak aktif olmayan kadınlar için risk faktörü oluşturduğunu söylemek mümkün. Araştırmanın çarpıcı bulgularından biri de obez olan ancak yeterli fiziksel aktivite yapan kadınların, günlük oturma sürelerinin meme kanseri ile anlamlı bir ilişki bulunmaması. Bu da egzersizin, uzun oturma sürelerinin zararlı etkilerini azaltabileceğine işaret ediyor" bilgisini verdi.

600 milyondan fazla kişi mücadele ediyor: Kadınlarda, obezite ve uzun süre oturmak meme kanseri riskini artırıyor! 2

"KANSER RİSKİNİ AZALTMADA KRİTİK ÖNEME SAHİPTİR"

Menopoz döneminde olan 60 yaş üzeri ve ileri derecede obez kadınların riskin en yüksek olduğu gruplar arasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Coşkun, "Bu çalışma da hareketsiz yaşam tarzının obez kadınlarda meme kanseri riskini artırabileceğini net bir biçimde göstermektedir. Fiziksel aktivitenin olumlu etkilerini de göz önüne alarak özellikle riskli grupta yer alan kadınların vakit kaybetmeden kendilerine en uygun olan ve hayatları boyunca yapabilecekleri bir fiziksel aktiviteye başlamaları oldukça mühim. Sağlıklı yaşam tarzı seçimleri, özellikle obez bireyler için, kanser riskini azaltmada kritik öneme sahiptir" dedi.

600 milyondan fazla kişi mücadele ediyor: Kadınlarda, obezite ve uzun süre oturmak meme kanseri riskini artırıyor! 3

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri obezite
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