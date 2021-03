6284 sayılı kanun nedir? 6284 sayılı kanun neleri kapsıyor?

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin günden güne arttığı ülkemizde, neredeyse her kadın, kendini korumanın yasal yollarını arıyor. Sosyal medyada da sık sık adı geçen, her kadının hatta her insanın bilmesi gereken 6284 sayılı kanun, kadına yönelik şiddeti önlemek adına yürürlüğe girmiş kanunlardan biri.

6284 SAYILI KANUN NEDİR?

6284 sayılı kanun, "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" olarak yasada yerini almıştır. Bu kanun ile Türkiye'de kadına karşı şiddetin önüne geçmek amaçlanmaktadır.

Kanun, temelinde şiddete uğrayan ya da şiddete uğrama riski olan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı olarak ısrarlı - sistematik biçimde takibe maruz kalan bireylerin korunması ve şiddetin önlenmesi için alınacak tedbirleri içerir.

6284 sayılı kanun, sadece fiziksel şiddet değil aynı zamanda ekonomik, cinsel, psikolojik şiddet gibi farklı şiddet türlerine karşı da çıkartılmıştır.

6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi" kanun, Türkiye'deki kadın direnişi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye aleyhinde verdiği kararlar sonucunda yasalaşabilmiştir.