63 yıldır kayıptı! Okul bekçisi tarafından bulundu

Kırmızı çantanın gün yüzüne çıkmasıyla okulun eski öğrencisini arama arayışına giren yetkililer, olayı sosyal medyaya taşıdı. Ardından yaşananlarsa kaçınılmaz gerçeği ortaya çıkardı...

Çocuklarının izniyle açıldı

Okuldaki dolabın ardından çıkan cüzdanın sahibi çoktan hayata gözlerini yummuştu... Çocuklarının izniyle açılan çantadan çıkanlar sosyal medyadan paylaşıldı.

ABD'de 1957'de kaybedilen cüzdan, Ohio'da bir okulun duvarında bulundu. North Canton Orta Okulu'nun bekçisi Chas Pyle, geçen yıl bakım çalışmaları yaparken kırmızı bir çantanın dolabın arkasına sıkıştığını fark etti.

İçindekileri araştırdıktan sonra yapılan araştırmalar sonucu, çantanın okulun eski öğrencisi Patti Rumfola'ya ait olduğu belirlendi.

Çantayı 1957'de kaybeden Rumfola, 2013'te yaşamını yitirmişti. Ancak okul, çantayı iade etmek için Rumfola'nın çocuklarıyla iletişime geçmeyi başardı.

Okul tarafından yapılan Facebook paylaşımı ile dünyaya duyrulan olayla ilgili şunlar söylendi: "Birçok kişinin Facebook'ta yaptığı araştırma sayesinde Patti'nin ailesine ulaşabildik. Ne yazık ki, Patti'nin vefat ettiğini öğrendik. Patti'nin 5 çocuğu, aile toplantısı için sonbaharda bir araya geldi ve Hoover Lisesi'ndeki annelerinin genç yaştaki hayatına göz atmak için çantayı açtı."

Rumfola'nın çocuklarının izniyle açıklanan bilgiye göre çantadan Rumfola'nın kimlik kartı, çeşitli kulüplerin üyelik kartları, birkaç bilet ve ailesinin, arkadaşların ve bir köpeğin fotoğraflarının yanı sıra dokuz demir para çıktı.

Fotoğraflardan birinde şu mesaj yazıyordu: "Patti, harika kıza ve arkadaşa iyi şanslar. Birlikte geçirdiğimiz güzel zamanları asla unutma. Umarım, birbirimizden ayrı da düşsek her zaman arkadaş kalabiliriz. Bonnie, '56."

Çantada ayrıca, 1957'de genç bir kızın taşıyacağı tipik eşyalar olan tarak, bazı makyaj ve kırtasiye malzemeleriyle bir sakız çubuğu da vardı.

Okul, Rumfola'nın 5 çocuğunun da, bulunan 9 madeni paradan birini annelerini hatırlatması için sakladığını söyledi.