65 yaş üstü her 8 kişiden birinde Alzheimer riski

LEFKOŞA, (DHA)- Tüm dünyada 21 Eylül Alzheimer Günü olarak kabul ediliyor. Alzheimer'in bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Amber Eker Bakkaloğlu, 65 yaş üstü her 8 kişiden birinde, 85 yaş üstü kişilerde ise her 2 kişiden birinde bu hastalığın görüldüğünü belirtti .

Unutkanlığın her yaştan insanın bir yakınması olduğunu ifade eden Doç. Dr. Bakkaloğlu, "Her toplumda olduğu gibi toplumumuzda da unutkanlıktan yakınan kişiler en çok da Alzheimer hastalığından endişe ediyor. Ancak akılda tutulmalıdır ki, unutkanlıktan yakınan kişilerin büyük bir kısmını tedavi edilebilir sebepler oluşturuyor ve unutkanlık hastaları titizlikle değerlendiriliyor" dedi.

Hastalığın belirtileri ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Bakkaloğlu, "Sık bilinen hafıza sorunları yanında edinilmiş beceriler olan giyinme, düzgün bir biçimde yemek yapma, alet kullanma, kişilik - davranış değişiklikleri, dili kullanmada veya konuşulanları anlamada bozukluk, yol bulamama, tekrar tekrar aynı soruları sorma, hesap yapamama, içe kapanma, canlı hayaller görmenin Alzheimer hastalığının belirtileri olarak görülebilir. Ailede bulunan hasta bireylerin, beyin damar hastalığı için risk faktörleri (yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, şeker hastalığı) bulunması, sık geçirilen kafa travmasının, düşük eğitim seviyesinin ve en önemlisi ileri yaşın, hastalık için risk faktörleri olarak görülür. En önemli risk faktörü olan yaşlanmanın önüne geçilemez. Ancak hastalık sürecinin başlangıcını önemli oranda ertelemek için kontrol edilebilir risklerden, beyin damar hastalığına sebep olabilecek risk faktörlerinin iyi kontrol edilebilir" diye konuştu.