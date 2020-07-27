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65 Yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? Kurban Bayramı'nda 65 yaş üstüne yasak var mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 17:55 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla 65 yaş üstünün sokağa çıkmasına ve seyahat etmesine dair detaylar geldi. Koronavirüsten dolayı uzun zaman sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda kendilerine özel yasak olup olmadığını merak ediyor. 65 Yaş üstüne Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma izni var mı? 65 Yaş üstü bayramda seyahat edebilecek mi?

65 Yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? Kurban Bayramı'nda 65 yaş üstüne yasak var mı?

65 yaş üstünün sokağa çıkmasına ve seyahat etmesine dair izin detayları geldi. Koronavirüsten dolayı uzun zaman sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda kendilerine özel yasak olup olmadığını merak ediyor. 65 yaş üstünün seyahat izni için e-Devlet şifresi yeterli olacak. 65 Yaş üstü bayramda seyahat edebilecek mi? İşte 65 ya üstünün izin belgesi alma detayları...

65 Yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Koronavirüsten kaynaklı 4 ay gibi uzun bir süre evden dışarı çıkamayan ve sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü vatandaşlar Kurban Bayramı'nda sokağa çıkmak ve seyahat izin belgesi almak konusunda araştırmalar yapılıyor. 65 yaş üstü vatandaşların seyahat izin belgesi alması kolaylaştı. E- devlet şifresi olan 65 yaş üstü vatandaşlar, internet üzerinden kolay bir şekilde seyahat izin belgesi alabilecek. Eğer e- Devlet şifresi yoksa, kimliği ile birlikte PTT'ye giderek şifresini alabilecek. 65 yaş üstü vatandaşlar ALO 199'u arayarak da seyahat izin belgesi alabilecek.

Aynı aileden kaç kişi 65 yaş üstü sehayat izin belgesi alabilir?

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak üzere, Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya e- Devlet üzerinden seyehat izin belgesi alınabiliyor. 65 Yaş üstü için seyahat izin belgesine İçişleri Bakanlığı tarafından bir sınırlama getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, aynı aileden sadece 6 kişi seyahat izin belgesi alabilecek.

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