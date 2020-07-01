65 yaş üstü seyahat izin belgesi nereden alınır? Tatile gidebilir mi?

Koronavirüs nedeniyle hayatı en fazla değişen grup 65 yaş üstü vatandaşlar oldu. Pandemi sürecinin ardından ilk normalleşme sürecinde sokağa çıkma yasağı kısıtlamaya dönen 65 yaş üstü vatandaşlar için seyahat izni ise yeni normalleşme sürecinde geldi. Şimdi ise en fazla merak edilen soruların başında, "65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?" olurken, bir diğer soru ise "65 yaş üstü tatile çıkabilir mi?" İşte detaylar...

65 yaş üstü seyahat belgesi nereden alınır?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile seyahat izni alan vatandaşlar, izin belgesi alarak turizm amaçı seyahat edebilecekler.

‘Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi’ almak isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar, bu belgeyi almak için ALO 199 Vefa Sosyal Destek Hattı'ndan ya da e-Devlet portalı üzerinden seyahat izin belgesi başvurularını yapabilecekler.

Genelgeye göre; vatandaşlar kendileriyle birlikte birinci deree yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için belge alabilecek. Bu belgeler ile otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla turizm amaçlı seyahat edilebilecek.