67 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 67?

67 araç plakası Zonguldak şehrine aittir. İlk 67 plaka imi alfabetik olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla ülkemizde "Z" harfiyle başlayan tek il olan Zonguldak şehri, alfabetik düzenlenen plaka kodlarının sonuncusudur. 67 plaka imi taşıyan motosiklet, kamyon ya da otomobil gibi bütün taşıtlar Zonguldak ilinin bir ilçesine kayıtlıdır. Plaka üzerinde bulunan harf kombinasyonu da aracın hangi ilçeye kayıtlı olduğunu gösterir. Zonguldak iline bağlı olan ilçelerin araç plaka kodlarını öğrenmek için yazımızı incelemeye devam edebilirsiniz.

Araç plakası üzerinde bulunan harfler ve rakamlar dünyanın farklı ülkelerinde farklı anlamlara gelir. Ülkemizde kullanılan plaka sistemine göre plakanın başında bulunan ilk iki rakam aracın bağlı bulunduğu ili, sonrasındaki harf kombinasyonları ise ilçeyi gösterir. Plaka kodunu kullanarak araç hakkındaki çeşitli bilgilere ulaşmak mümkündür. Bu yetkiye sahip bir görevli plaka kodu aracılığıyla bir aracın sahibinin kim olduğu ya da trafiğe çıkabilir kondisyonda olup olmadığı gibi bilgilere erişim sağlayabilir. Ülkemizde bulunan 81 ile karşılık gelecek şekilde 81 farklı il plaka kodu vardır. Bu plakaların ilk 67 tanesi, alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. Daha sonraki plaka kodlarında ise illerin il oldukları tarihler esas alınmıştır. Yazımızın devamını inceleyerek "67 plakası hangi il için kullanılır? 67 hangi şehirde kullanılır?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

Zonguldak Merkez İlçesine Ait Plaka Kodları

67 A 0001 ile 9999 arası

67 AC ve AZ 001 ile 999 arası

67 B 0001 ile 1000 arası

67 C 0001 ile 4000 arası

67 DA ve DZ 001 ile 999 arası

67 EA ve EZ 001 ile 999 arası

67 FA ve FZ 001 ile 999 arası

67 K 0001 ile 9999 arası

67 M 0001 ile 2999 arası

67 MA 001 ile 999 arası

67 S 0001 ile 2999 arası

67 T 0001 ile 2999 arası plaka kodlarını kullanır.

Zonguldak Alaplı İlçesine Ait Plaka Kodları

67 B 1001 ile 2000 arası

67 C 7000 ile 7999 arası

67 G 8799 ile 9098 arası

67 M 9250 ile 9999 arası

67 S 9250 ile 9299 arası

67 SA ve SZ 001 ile 999 arası

67 T 9250 ile 9999 arası plaka kodlarını barındırır.

Zonguldak Devrek İlçesine Ait Plaka Kodları

67 B 2001 ile 3000 arası

67 C 5000 ile 5999 arası

67 M 4000 ile 5999 arası

67 NA ve NZ 001 ile 999 arası

67 T 4000 ile 5999 arası plaka kodlarını kullanır.

Zonguldak Çaycuma İlçesine Ait Plaka Kodları

67 B 3001 ile 4000 arası

67 C 8000 ile 8999 arası

67 G 9001 ile 9999 arası

67 M 3000 ile 3999 arası

67 T 3000 ile 3999 arası

67 ZA ve ZZ 001 ile 999 arası plaka kodlarını taşır.

Zonguldak Gökçebey İlçesine Ait Plaka Kodları

67 G 581 ile 600 arası

67 G 3001 ile 4000 arası

67 G 5001 ile 6000 arası

67 G 8501 ile 8798 arası

67 M 6000 ile 6999 arası

67 T 6000 ile 6999 arası

67 YA ve YZ 001 ile 999 arası plaka kodlarını barındırır.

Zonguldak Ereğli İlçesine Ait Plaka Kodları

67 LA ve LZ 001 ile 999 arası

67 M 8000 ile 8999 arası

67 S 8000 ile 8999 arası

67 T 8000 ile 8999 arası

67 TA ve TP 001 ile 999 arası plaka kodlarını kullanır.

