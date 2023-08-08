KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
    4. 7-13 Ağustos 2023 haftası burçları neler bekliyor? 7-13 Ağustos 2023 haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları...

    7-13 Ağustos 2023 haftası burçları neler bekliyor? 7-13 Ağustos 2023 haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları...

    08.08.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını 7-13 Ağustos haftası neler bekliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bu hafta sosyal anlamda zorlanacağız ve iletişim becerilerinize her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymanız gereken bir hafta olacak.

    Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bu hafta sosyal anlamda zorlanacaksınız. Özellikle yanlış anlaşılmalardan doğan sorunlarla mücadele etmek konusunda her zamankinden daha sabırlı bir tavır sergilemelisiniz.

    KOÇ

    Bu hafta, ilişkilerinizde dikkatli olmanız gerekebilir. Özellikle iş ilişkilerinde ve yakın çevrenizde bazı anlaşmazlıklar çıkabilir. Sözlerinizi seçerek konuşmaya özen gösterin. Böylece tartışmalardan kaçınabilirsiniz. Özel hayatınızda ise romantik bir hafta geçirebilirsiniz. Partnerinizle birlikte keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

    BOĞA

    Bu hafta iş hayatınızda ilerleme kaydetmek için fırsatlar doğabilir. Proaktif yaklaşımınızla yeni projelere başlayabilir veya mevcut projelerinizi daha da ileri taşıyabilirsiniz. Maddi konularda da olumlu gelişmeler yaşanabilir. Ancak sağlık konusunda dikkat etmeniz gereken noktalar da var. Dinlenmeye ve stresi azaltmaya özen gösterin.

    İKİZLER

    Bu hafta, duygusal anlamda biraz karmaşık hissedebilirsiniz. İlişkilerinizde bazı gerilimler oluşabilir. Özellikle ailevi konularda çatışmalar yaşanabilir. Bu durumu yönetmek için sabırlı olmanız önemlidir. İş hayatınızda ise yeni fırsatlar doğabilir. Kendinizi gösterme ve yeteneklerinizi ortaya koyma zamanı.

    YENGEÇ

    Bu hafta, maddi konularda dikkatli olmanız gerekebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak ve tasarruf etmek için çaba sarfetmelisiniz. İş hayatınızda ise kariyerinizle ilgili bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir. Ancak sağlığınızı ihmal etmemeye özen gösterin. Bedeninize ve zihninizin dinlenmesine önem verin.

    ASLAN

    Bu hafta, ilişkilerinizde bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Özellikle partnerinizle iletişim konusunda sorunlar gündeme gelebilir. Empati yaparak ve karşı tarafı anlamaya çalışarak bu zorlukları aşabilirsiniz. İş hayatınızda ise kendinizi yeniden değerlendirmek için iyi bir zaman olabilir. Eksiklerinizi belirleyin ve üzerinde çalışın.

    BAŞAK

    Bu hafta, kendinize zaman ayırmak ve dinlenmek için fırsatlar doğabilir. Stresi azaltmak ve huzur bulmak için hobilerinize vakit ayırın. İlişkilerinizde ise anlayışlı ve destekleyici olmanız gerekebilir. Partnerinizin duygusal ihtiyaçlarına dikkat edin. İş hayatınızda ise disiplinli ve organize bir şekilde çalışarak hedeflerinize odaklanabilirsiniz.

    TERAZİ

    Bu hafta, iş hayatınızda ve sosyal çevrenizde aktif olmanız gerekebilir. Yeni projeler ve sosyal etkinliklerle ilgilenme fırsatı bulabilirsiniz. Bunun yanında yakın çevrenizde bazı anlaşmazlıklar çıkabilir. Dengeli ve uzlaşmacı bir tutum sergilemeye özen gösterin. Aşk hayatınızda ise cesur ve romantik adımlar atabilirsiniz.

    AKREP

    Bu hafta, finansal konulara dikkat etmeniz gerekebilir. Harcamalarınızı kontrol altına almak ve borçlarınızı düzenlemek için çaba sarfetmelisiniz. İş hayatınızda ise yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. İçgüdülerinize güvenerek hareket etmeli ve riskleri değerlendirmelisiniz. Özel hayatınızda da romantik bir hafta geçirebilirsiniz.

    YAY

    Bu hafta, kişisel ilişkilerinizde dikkatli olmanız gerekebilir. Sözlerinizi dikkatlice seçin ve karşı tarafla empati kurmaya özen gösterin. İş hayatınızda ise projelerinizi organize etmek ve hedeflerinize odaklanmak için iyi bir zaman olabilir. Kendinizi daha disiplinli ve planlı bir şekilde çalışmaya yönlendirin.

    OĞLAK

    Bu hafta, sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Stressiz bir zaman geçirmeye çalışın ve bedeninizi dinlendirmenin yollarını bulun. İş hayatınızda ise yeni projeler ve sorumluluklar karşınıza çıkabilir. Bu fırsatları iyi değerlendirmek için organize ve motive olmanız önemlidir. İlişkilerinizde ise anlayışlı ve sabırlı olun.

    KOVA

    Bu hafta, aşk hayatınızda olumlu gelişmeler yaşanabilir. Yeni bir ilişkiye başlama veya mevcut ilişkinizi daha da ileri taşıma fırsatı bulabilirsiniz. İş hayatınızda ise iletişim becerilerinizi kullanarak başarılı olabilirsiniz. İsteklerinizi net bir şekilde ifade edin ve hedeflerinize odaklanın.

    BALIK

    Bu hafta, ailevi konularda dikkatli olmanız gerekebilir. Tartışmalardan kaçınmak için diplomasi ve anlayışlı bir tutum sergilemeye çalışın. Finansal konularda ise daha dikkatli hareket etmeniz önemlidir. Harcamalarınızı kontrol altında tutun ve tasarruf etmeye özen gösterin. İş hayatınızda ise disiplinli ve planlı bir şekilde ilerlemeye devam edin.


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    İlişkinin böylesi! O burçlardan uzak durun, resmen süründürüyorlarİlişkinin böylesi! O burçlardan uzak durun, resmen süründürüyorlar
    Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
    Ağustos ayı bitsin diye dua edecekler! İşte Venüs retrosundan etkilenecek burçlarAğustos ayı bitsin diye dua edecekler! İşte Venüs retrosundan etkilenecek burçlar
    Anahtar Kelimeler:
    Haftalık burç yorumları haftalık burç burçlar

    En Çok Okunan Haberler

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Londra metrosunda ilginç görüntüler! Türk dizisi açıp izledi

    Londra metrosunda ilginç görüntüler! Türk dizisi açıp izledi

    Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

    Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

    Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

    Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

    Gelin 41, damat 16 yaşında! “En iyi arkadaşımın oğluyla evlendim"

    Gelin 41, damat 16 yaşında! “En iyi arkadaşımın oğluyla evlendim"

    Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

    Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.